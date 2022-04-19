IMF預期，烏克蘭今年經濟增長倒退35%，俄羅斯倒退8.5%。IMF指出，戰爭對經濟影響如同地震震波，主要通過大宗商品、貿易和金融連結向外擴散。俄羅斯是主要石油、金屬輸出國，與烏克蘭均是小麥、殼物輸出國，現時輸出減少已令價格急升。受戰爭間接影響，IMF預期歐元區今年增長2.8%，較上次在1月預期降1.1個百分點。

中國生產樞紐防疫致供應鏈瓶頸

IMF指出，全球經濟仍從新冠肺炎疫情恢復，但發達經濟體和新興市場經濟體復蘇進度有明顯差別。除了俄烏戰爭，中國在生產樞紐地區大範圍防疫封鎖，或造成新的供應鏈瓶頸，加上通脹壓力持續收緊不少國家的貨幣政策，令全球經濟前景風險上升。IMF指目前全球經濟預期高度不確定，下行風險主導未來展望。

IMF將今年中國經濟增長展望為4.4%，低於官方今年5.5%增長目標，亦較今年1月預期調低0.4個百分點，明年經濟增長為5.1%，下調0.1個百分點。單計今年第四季，則預期較同期增4.8%。IMF預期，香港今年經濟增長展望為0.5%，較上次在去年10月作出的6.4%增長預期急削5.9個百分點，明年則預期增長4.9%，較10月的預期增1.9個百分點。

中國今年經濟增長展望降至4.4%

IMF表示，中國經濟增長放緩，對亞洲和大宗商品出口國產生了更廣泛的影響，新冠肺炎出現更易傳播的變種，加上當局實施清零策略，或會導致更頻繁的封鎖措施，影響中國私人消費。此外，當局持續緊縮對高槓桿房地產開發商信貸，預期房地產投資將持續低迷。

IMF預期，今年美國經濟增長預期為3.7%，仍然維持增長，但較1月時預期降低0.6個百分點，預期至今年第四季較去年比較，增長降低至2.5%。預期美國今年消費者物價按年上升7.7%，至12月的按年增長仍有5.3%，到明年通脹則回落至3%。

IMF指，通脹已成為不少國家明顯的威脅，戰爭加劇通脹壓力，預期通脹會持續更長時間。受通脹影響，聯儲局需加快收回是反映貨幣寬鬆支持，加上其貿易伙伴受戰爭影響經濟增長，因而降低美國增長預期。IMF亦提及，美國加快收緊貨幣政策，將令發展中國家貨幣環境收緊，進一步影響全球經濟展望。

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