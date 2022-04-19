荷里活廣場宣布加入元宇宙熱潮，投資逾百萬元與本地科技初創開發商Air World Limited合作推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制的遊戲，建設一個全3D的虛擬環保村莊「荷里活廣場元宇宙」，會員可在裡面進行任務，亦可以透過多個設置在現實中荷里活廣場的二維碼或GPS定位連接遊戲場景，體驗之餘更可獲得不同獎品。
荷里活廣場表示，玩家可於5月3日起登入《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景，暢遊首次在元宇宙登場、以虛擬環保村莊現身的荷里活廣場，玩家可進入三大場景，包括「豐收農莊」、「森林公園」及「環保小鎮」，進行不同的新奇互動任務。5月份的任務以慶祝母親節為主軸，期間亦會推出快閃小遊戲。玩家完成任務得到的虛擬禮品，可以於現實的荷里活廣場內換取精彩奬賞，將虛擬禮品實體化。玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎。
荷里活廣場表示，商場計劃投入超過100萬元為顧客打造元宇宙體驗，希望透過今次在元宇宙建立地標，時刻與顧客保持連繫，透過有趣的遊戲、任務，與顧客建立一種不受地域限制的緊密關係。遊戲玩家於遊戲得到的虛擬獎品，更可以到商場換取真實禮品。預期可以刺激商場的人流20%，持續為商戶提升生意。
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