moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

荷里活廣場斥逾100萬推虛擬環保村莊「荷里活廣場元宇宙」

荷里活廣場宣布加入元宇宙熱潮，投資逾百萬元與本地科技初創開發商Air World Limited合作推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制的遊戲，建設一個全3D的虛擬環保村莊「荷里活廣場元宇宙」，會員可在裡面進行任務，亦可以透過多個設置在現實中荷里活廣場的二維碼或GPS定位連接遊戲場景，體驗之餘更可獲得不同獎品。

荷里活廣場表示，玩家可於5月3日起登入《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景，暢遊首次在元宇宙登場、以虛擬環保村莊現身的荷里活廣場，玩家可進入三大場景，包括「豐收農莊」、「森林公園」及「環保小鎮」，進行不同的新奇互動任務。5月份的任務以慶祝母親節為主軸，期間亦會推出快閃小遊戲。玩家完成任務得到的虛擬禮品，可以於現實的荷里活廣場內換取精彩奬賞，將虛擬禮品實體化。玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎。 

荷里活廣場表示，商場計劃投入超過100萬元為顧客打造元宇宙體驗，希望透過今次在元宇宙建立地標，時刻與顧客保持連繫，透過有趣的遊戲、任務，與顧客建立一種不受地域限制的緊密關係。遊戲玩家於遊戲得到的虛擬獎品，更可以到商場換取真實禮品。預期可以刺激商場的人流20%，持續為商戶提升生意。

其他報道

景順：美國通脹料年中見頂 5、6月各加息50基點 人行降準幅度保守 提振有限

李寧首季同店銷售錄20%至30%低段增長

歌禮新冠口服藥下半年提交臨床試驗申請

零組件短缺兼物流問題 有歐洲商會指在華閉環管理的公司或需停工

東方海外首季收益增71% 航線網絡嚴重擁堵

傳視頻運營裁員60% 知乎：沒有裁員計劃 歡迎人才加入

德勤：冀港連繫大灣區碳交易中心 

港股假期後復市跌490點 北水淨流入增2.1倍 科指股全跌

Cathie Wood繼續唱好Tesla 料2026年最牛升至4600美元

新華社引權威人士：會努力完成經濟目標 產業鏈總體仍平穩

八達通即日起推新服務 供市民查閲消費券詳情

iPhone 14料大升級 據報或上調價格

金管局：轉數快上月登記破千萬 未來繼擴闊應用

金管局：將就「先買後付」等新模式訂立保障措施

僱員為慳稅 3月強積金供款流入62.7億破紀錄

【選股王】華能加快綠色低碳轉型 今早破位