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投資基金公會促港府提供清晰免隔離旅行路線圖 指僅屬國際基本要求

防疫政策所引發的人才流失問題嚴峻，近月更有指部分外資擬撤離本港，投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，香港需要與新加坡、紐約等地看齊，要求港府提供更清晰的免隔離旅行（QFT）路線圖和時間表，包括旅遊和商業出差，直言QFT在國際上僅屬基本要求，新加坡等地的進出自由度已遠遠超前香港。她續稱，不希望看見人才或外資辦公室的臨時撤離，隨時間推移而變成永久性，強調人才一旦流失，便很難回流本港，有一定的迫切性。

該會主席鄒建雄指出，大多數會員反映現時防疫政策對招聘人才、舉行商業會議產生負面影響，國際金融資產管理在港相關人才或公司辦事處，考慮遷移至其他城市的情況普遍，尤其是區域性職位，因他們需要往返區內不同國家以及公司總部。黃王慈明提到，日前港府宣布放寬抵港航班熔斷機制，取消非香港居民入境限制等措施「幫助不大」，要求全面取消熔斷機制，短期希望政府積極考慮來港人士可居家隔離，以及縮短隔離時間。

至於跨境理財通目前流量不大，鄒建雄認為未能與內地通關有直接影響，阻礙了內地投資者對產品有更清楚理解，以及相關的推廣活動。他續指，理財通擴展產品計劃的步伐亦遭拖慢，不過認為同時受到現時內地投資者投資海外市場的氣氛減弱影響。黃王慈明補充指，理財通制度本身亦存在一定局限，建議放寬相關要求，包括產品種類及服務模式等方面，否則擔心會像基金互認一樣，因細節的掣肘較多，而未能充分發揮其優勢。

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