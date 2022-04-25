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摩通：憂慮澳博流動性較同業低 估值不便宜

摩根大通發表報告指，首季度濠賭股的業績表現會差，不過，第二季的情況會更差，有機會出現除息稅、折舊及攤銷前虧損，投資者在欠缺可視的催化劑，並對投資濠賭股變得冷漠下，寧願等待有清晰的通關措施。該行大致上不太憂慮濠賭股行業的流動性有問題，不過，其認為澳博（0880）的流動性較令人憂慮。

該行指，上葡京的營運需時提升，在貴賓廳結束營運下，意味該集團要自行建立高端及自營的公司廳業務，但是情況未必容易及順暢。另澳博的流動性只足夠未來6個月營運所需，相比同業為低，加上隨著今年第二季個別衛星場結業，均可能觸發澳博的營運開支上升，因此令該行認為，澳博的流動性情況令人感到不太舒適，估值上不比同業便宜。

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