計入外匯掉期合約的資金收入或成本後，第一季淨利息收入85.37億元，按季增長3.4%，按年增長4.1%；淨息差1.08%，按季擴闊2個基點，按年則下降3個基點，按年下降主要是短期資金流入，帶動平均生息資產規模增長。

中銀指，受本港第五波疫情嚴峻、投資市場氣氛低迷，以及商業活動疲弱等影響，第一季淨服務費及佣金收入按年下跌22%至29.17億元，按季則上升29.1%。

第一季減值準備淨撥備9.23億元，按年上升6億元，按季上升3.81億元。集團表示，疫情下宏觀前景不確定性增加，更新預期信用損失模型參數，引致撥備增加。客戶貸款的年度化信貸成本0.23%，按年上升15個基點。

截至3月底止，集團資產總額3.6萬億元，較去年底下跌0.9%。客戶存款總額2.4萬億元，較去年底上升2.9%。客戶貸款總額1.67萬億元，較去年底增長4.5%。貸款質量方面，特定分類或減值貸款比率穩定在0.27%。

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