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SHOPLINE新增八達通服務 經App開戶可免首半年銀行轉賬手續費

網上開店平台SHOPLINE宣布，伙拍八達通為旗下商戶新增八達通服務，以提供更多收款方式，把握消費券商機。

由即日起，SHOPLINE香港將支援八達通收款，商戶可於商用版八達通App申請賬戶，成功開戶後即可連結網店付款介面，方便快捷。為鼓勵更多商戶把握時機開戶，即日起至7月31日，於商用版八達通App申請賬戶時輸入推廣碼「SHOPLINE」，成功申請可享有App內免首6個月銀行轉賬手續費；首30日內交易額達3000元，即可享300元獎賞；另若商戶有實體店，可免費獲贈價值228元的八達通流動收款機一部。

SHOPLINE香港區總經理高忠超表示，作為亞洲領先的開店平台，SHOPLINE致力提供最全面的一站式電商方案，新增八達通收款方式簡單便捷，只需「嘟一嘟」即可完成交易，更能有效推高訂單轉化率。

八達通營業及市務總監李玉兒指，八達通全港用戶滲透率高達98%；疫情期間網購發展迅速，集團冀藉今次與SHOPLINE的合作，繼續推廣以八達通網上購物，長遠而言，期望可以成為市民常用的網購支付工具。

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