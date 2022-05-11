電訊盈科（0008）宣布，旗下電訊盈科企業方案與香港城市大學簽署兩份諒解備忘錄，共同開發智慧城市應用方案及培育數碼科技人才。
根據第一份的諒解備忘錄，電訊盈科企業方案與城大轄下的香港數據科學研究院將以數據分析及人工智能技術為基礎，共同開發創新的應用方案，當中會聚焦開發支援可持續城市發展的應用方案，包括工業用智慧能源管理、資產管理、預測性維護，以及為航空及鐵路業而設的交通流量優化。雙方亦會將試點項目的研究成果商用化。
第二份諒解備忘錄由電訊盈科企業方案與城大轄下的數據科學學院簽署，旨在培育數碼技術的人才。電訊盈科企業方案會為數據科學學院學生提供專屬實習機會、在職指導及培訓，給予年青專才實戰經驗及接觸不同行業的機會。表現良好的學生更有機會在畢業前獲電訊盈科企業方案優先聘請。
電訊盈科企業方案董事總經理李喆表示，十分高興與香港城市大學合作， 將科研成果轉化為業界應用方案，並熱切期待城大的學生加入電訊盈科企業方案的大家庭。
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