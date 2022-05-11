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調查：近兩成中國企業去年曾遇客戶拖數逾半年 建築及農產品業最傷

科法斯發布《2022年中國企業付款調查》，發現2021年的受訪企業中，面對逾期付款的企業由前年的57%減少至53%，但逾期時間比前一年延長，平均逾期付款時間從2020年的79天升至2021年的86天。在13個行業中，有9個行業的受訪企業反映逾期付款天數增加，最多的是農產品行業，大幅增加43天，其次是木材、運輸和紡織行業。 

超長期逾期付款（超過6個月）的受訪企業比例從15%升至19%，而表示超長逾期付款金額佔年營業額10%以上的受訪企業數量更急劇增加，從2020年的27%躍升至2021年的 40%，特別是建築和農產品等行業。 

雖然去年面對逾期付款的企業減少，但當中表示逾期付款天數增加的受訪企業比例卻在上升，從2020年的36%升至2021年的42%，為2016年以來最高。農產品行業報告的平均逾期付款（增加43天）時間最多，達到88 天。木材、運輸和紡織等行業都出現上升趨勢，表明中國嚴格的防疫隔離措施導致國內需求放緩。 

建築業的逾期付款時間仍然最長，為109天，其次是運輸業的99天。 

中國企業對國內的經濟前景預期不太樂觀，44%受訪企業預計今年的銷售額會有改善，低於2020年的65%，而預計現金流改善的受訪企業則下降近一半，從2020年的 50%降至2021年的27%。受訪企業稱，原材料價格上漲、市場需求減弱以及持續的疫情是造成這一情況的關鍵因素。 

此外，超長期逾期付款佔年營業額2%以上的受訪企業比例明顯上升，從2020年的47% 增加到2021年的64%。超長逾期付款佔年營業額10%以上企業比例最高的行業，仍然是建築業（56%）。

根據科法斯的經驗，80%的超長期逾期付款永遠無法追回。如果超長期逾期付款金額比例超過年營業額的2%，就可能面臨現金流風險。 

近四分之三的受訪企業歸咎逾期的主要原因仍然是客戶的財務困難，而客戶財務困難主要是源於競爭激烈影響利潤率，但2021年也有越來越多的企業認為，原因在於原材料價格上漲以及當地市場增長放緩。這表明商品價格上漲對運營成本造成壓力，直接影響到企業的現金流。 

上述調查於2021年11月至2022年1月期間進行，調查覆蓋中國內地13個行業的1,000 多家企業。 

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