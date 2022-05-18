按非國際財務報告準則計，第一季純利255.45億元，按年倒退22.87%，按季增長2.67%；每股基本盈利2.678元；經營盈利跌15%至365.38億元，按季增長10.22%。

受累於內地先後整頓多個行業，騰訊表示，2022年第二季至今，廣告市場持續低迷，快速消費品、電子商務及旅遊等行業的廣告主大幅縮減廣告支出。集團首季網絡廣告收入按年下跌17.56%，錄得179.88億元。

以遊戲為支柱的增值服務收入微升0.41%至727.38億元。本土市場遊戲收入下降1%至330億元，由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響；但騰訊在今次季績，沒有透露未成年人總時長及總流水表現。國際市場遊戲收入增長4%至106億元。

季內收入總計仍有增長，主要靠金融科技及企業服務支撐，收入按年增加9.58%至427.68億元。不過騰訊表示，商業支付交易活動自2022年3月中以來持續疲弱，因為中國部分城市再次出現疫情，對交通出行、餐飲服務及服裝等類別的支付交易金額增長產生負面影響。

另外內地屢傳科技巨頭裁員潮，按騰訊最新披露，於今年3月31日，集團有116,213名僱員，按年增加30.24%，按季增加3.01%。

騰訊今日收報365.6港元，跌0.76%。

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