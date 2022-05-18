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銀保監：銀行面臨一定不良貸款壓力 仍需為小微企合理續貸或展期

中國經濟近月受新冠肺炎疫情衝擊，銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，一些受疫情影響嚴重的地區、行業的小微企業停工停產時間較長，經營收入不穩定，難以按期償還銀行貸款，銀行客觀上面臨一定的不良貸款反彈壓力。不過她表示，目前中國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力較強，銀行業不良貸款率是1.82%，保持在合理水準，銀行業撥備餘額7.4萬億元，撥備覆蓋率達到了197.5%

毛紅軍表示，當局促進銀行增加小微企業貸款投放，同時要求有效管控信用風險，截至4月底銀行普惠小微企業貸款餘額為4476.21億元人民幣，不良貸款率為2.18%，較年初持平。

在支持中小微企資金紓困方面，毛紅軍表示，今年許多中小微企業受疫情多點散發的影響，生產經營困難加劇，特別在3月和4月，小微企業有效貸款需求不足。當局要求銀行保持對小微企業的信貸增量支持，目標為今年新增普惠型小微企業貸款1.6萬億元人民幣。截至今年4月底，普惠型小微企業貸款餘額為20.5萬億元，按年增速為21.64%。

此外，當局要求銀行要合理採用續貸、貸款展期、調整還款安排等方式予以支援，避免抽貸、斷貸。在2022年底前到期的普惠型小微企業貸款，銀行如果辦理貸款展期和調整還款安排，應堅持實質性風險判斷，不單獨因疫情因素下調貸款風險分類，不影響徵信記錄，免收罰息。

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