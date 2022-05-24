出售完成後，力世紀預期將錄得出售收益淨額約63.8萬元，並擬將出售所得款項用於進一步發展設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑和豪華智能電動車以及提供出行技術解決方案業務，並用作一般營運資金。

力世紀董事長何敬豐表示，他們很高興達成這項協議，以合理的估值出售鐘錶批發業務。此項出售交易將更優化他們的業務管理，使集團可將資金及管理資源集中於進一步發展更具前景的出行業務。同時將更加鞏固他們的根基，以把握智能電動汽車行業的強勁勢頭，進一步釋放增長潛力，從而為股東帶來最大回報。

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