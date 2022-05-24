力世紀（0860）宣佈，已達成協議出售鐘錶批發業務，以騰出更多資源，聚焦更具前景的核心出行業務。根據該協議，其同意透過全資附屬公司出售間接全資擁有、主要於香港、中國及台灣從事鐘錶批發的Sinoforce Group Limited及其附屬公司全部權益，予獨立第三方國能集團國際（0918），總代價5000萬元。
出售完成後，力世紀預期將錄得出售收益淨額約63.8萬元，並擬將出售所得款項用於進一步發展設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑和豪華智能電動車以及提供出行技術解決方案業務，並用作一般營運資金。
力世紀董事長何敬豐表示，他們很高興達成這項協議，以合理的估值出售鐘錶批發業務。此項出售交易將更優化他們的業務管理，使集團可將資金及管理資源集中於進一步發展更具前景的出行業務。同時將更加鞏固他們的根基，以把握智能電動汽車行業的強勁勢頭，進一步釋放增長潛力，從而為股東帶來最大回報。
其他報道
網易雲音樂調整後虧損收窄46.6%至1.52億人幣 績前跌2.1%
科技股拖累 恒指跌357點 兩日跌605點 北水流入減少42% 南水流出增66%
三星集團將在5年內斥3600億美元 加強晶片和生物技術等業務