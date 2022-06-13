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轉型「雙語帶貨」 新東方在綫曾飇升超過一倍

新東方創辦人俞敏洪上周發文稱，親自帶隊組建「新東方直播間」隊伍，專門來推廣教育產品。消息帶動股價急升，繼上周五大升近四成後，新東方在線 （1797）今日繼續逆市狂飈，日内高位見12.5元，最多升超過一倍。惟之後升幅大為收窄，收市報8.72元，升40%。

自内地雙減政策出台以來，不少教育公司開始謀求轉型。有報道指，自上周五新東方在綫開啟「雙語帶貨」以來，3天内在線人數超過十萬，單日商品成交金額(GMV)突破1000萬元人民幣。

據悉，直播間主播均是前新東方在綫的教師，「雙語帶貨」即是一邊講解英文，一邊推銷貨品，有網民認為這等於免費英文課程，因此吸引了不少人觀看直播。

受新東方在綫股價帶動，其母公司新東方（9901）今日亦急升13.1%，收報14.48元；惟與52周高位77.9元比較，跌幅仍高達81.4%。

 

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