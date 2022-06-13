自内地雙減政策出台以來，不少教育公司開始謀求轉型。有報道指，自上周五新東方在綫開啟「雙語帶貨」以來，3天内在線人數超過十萬，單日商品成交金額(GMV)突破1000萬元人民幣。

據悉，直播間主播均是前新東方在綫的教師，「雙語帶貨」即是一邊講解英文，一邊推銷貨品，有網民認為這等於免費英文課程，因此吸引了不少人觀看直播。

受新東方在綫股價帶動，其母公司新東方（9901）今日亦急升13.1%，收報14.48元；惟與52周高位77.9元比較，跌幅仍高達81.4%。

其他報道

美10年債息見逾3年新高 恒指挫738點 見1個月最大跌幅 北水流入增48%

余偉文：今年第三季債券結算系統將加強與內地證券託管機構自動化對接

特斯拉據報已裁撤新加坡國家經理一職

劉揚偉批評競爭對手在越南「靠富士康取得方便」 並挖角公司人才

滬深三大指數低收 兩市成交額破萬億人幣

日央行額外購債 債息重回政策內 行長稱日圓貶值不利經濟 暫重返134

賽生藥業委任中生製藥前首席醫學官為副總裁

Google工程師稱其AI系統擁有人類感知 被公司否認

日圓進一步貶值 兌美元穿135 見1998年後最弱

恒指半日跌612點 見近一個月最大跌幅 北水暫第3日流入

中手游附屬公司推出數字藝術品版權分發平台

滬深三大指數半日向下 上證跌1.11%

其他報道

美10年債息見逾3年新高 恒指挫738點 見1個月最大跌幅 北水流入增48%

余偉文：今年第三季債券結算系統將加強與內地證券託管機構自動化對接

特斯拉據報已裁撤新加坡國家經理一職

劉揚偉批評競爭對手在越南「靠富士康取得方便」 並挖角公司人才

滬深三大指數低收 兩市成交額破萬億人幣

日央行額外購債 債息重回政策內 行長稱日圓貶值不利經濟 暫重返134

賽生藥業委任中生製藥前首席醫學官為副總裁

Google工程師稱其AI系統擁有人類感知 被公司否認

日圓進一步貶值 兌美元穿135 見1998年後最弱

恒指半日跌612點 見近一個月最大跌幅 北水暫第3日流入

中手游附屬公司推出數字藝術品版權分發平台

滬深三大指數半日向下 上證跌1.11%

Netflix宣布開拍「魷魚遊戲」第二季 導演透露三大角色將回歸

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升5日 見逾兩個月高

蘋果據報已對汽車管理團隊進行重組 仍計劃2025年發布汽車

中國監管部門據報警告外資銀行高層薪酬不能過高 因不符共同富裕政策

特斯拉取消3場中國線上招聘活動

恒指低開643點 創近1個月最大跌幅 科指股全跌

滬深三大指數低開 人行開展100億人幣逆回購

自民黨稱現非干預日圓時機 兌港元跌穿5.82 創逾20年3個月最弱

港股ADR跌419點 夜期低水480點 美期亞股向下