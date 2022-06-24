文章日期：2022年6月24日 15:04
滬深三大指數高收。滬指兩連漲，最高見3356點，收報3349點，升29點或0.89%，成交額5096億元人民幣（下同）。過去一周，滬指累升0.99%。
深證成指同樣兩連漲，全日高位見12690點，升171點或1.37%，收報12686點，成交額6504億元，兩市合共成交額11600億元。全周計，指數累漲2.88%。
創板指重上2800點關口，收報2824點，急升64點或2.33%，過去一周，指數累升6.29%。
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