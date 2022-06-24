美國聯儲局強勢加息以致環球股市動盪，主要為高淨值家族提供金融服務的德林控股（1709），其主席兼行政總裁陳寧迪於業績會議上形容，經濟活動放緩才是公司發展的開始，認為後疫情時代的經濟恢復期及全球資產配置，將為德林帶來巨大的機遇。他又指出，德林將加速收併購業務，擴大資管總量及客戶數量。
德林昨收市後公布業績，擬以「60送1」的比例發紅股。陳寧迪稱，考慮到目前的經濟環境及公司的現金狀況，認為此舉符合公司及股東整體的最佳利益，希望未來維持高分紅的政策，提出更多令股東滿意的方案。按公司全年派息2.44港仙、每股盈利7.94港仙計算，派息比率為30.7%。
截至今年3月底止，德林全年收入按年下跌27.5%至3.09億元，純利按年跌45.3%至1.09億元，全年分紅（包括紅股）9900萬元。其中，持牌業務的金融服務分部收入按年下跌51%，約為1.41億元；分部溢利約為7295.5萬元，此業務分部繼續成為德林期內的主要收益來源。
有見近日英鎊、日元等外匯持續弱勢，問及德林會否藉機投資當地的地產項目，公司名譽主席兼非執董江欣榮稱，房地產項目屬長期投資部署。2020年8月，德林全資附屬公司DL Investment Holdings US LLC斥500萬美元，認購Carmel Reserve LLC約27%的股權，投資一個位於北美灣區的超豪華地產項目壹號•卡梅爾（ONE Carmel）。
年內，德林成功收購開發企業解決方案、身分規劃及財富傳承服務業務的ONE Advisory。江欣榮認為，今次收購有助德林長遠發展的策略升級。
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