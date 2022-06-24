德林昨收市後公布業績，擬以「60送1」的比例發紅股。陳寧迪稱，考慮到目前的經濟環境及公司的現金狀況，認為此舉符合公司及股東整體的最佳利益，希望未來維持高分紅的政策，提出更多令股東滿意的方案。按公司全年派息2.44港仙、每股盈利7.94港仙計算，派息比率為30.7%。

截至今年3月底止，德林全年收入按年下跌27.5%至3.09億元，純利按年跌45.3%至1.09億元，全年分紅（包括紅股）9900萬元。其中，持牌業務的金融服務分部收入按年下跌51%，約為1.41億元；分部溢利約為7295.5萬元，此業務分部繼續成為德林期內的主要收益來源。

有見近日英鎊、日元等外匯持續弱勢，問及德林會否藉機投資當地的地產項目，公司名譽主席兼非執董江欣榮稱，房地產項目屬長期投資部署。2020年8月，德林全資附屬公司DL Investment Holdings US LLC斥500萬美元，認購Carmel Reserve LLC約27%的股權，投資一個位於北美灣區的超豪華地產項目壹號•卡梅爾（ONE Carmel）。

年內，德林成功收購開發企業解決方案、身分規劃及財富傳承服務業務的ONE Advisory。江欣榮認為，今次收購有助德林長遠發展的策略升級。

德林控股暫報2.69元，微跌0.37%。

其他報道

軟銀孫正義：ARM最終上市地點未定 最可能赴美上市

財匯局：疫情及大離職潮衝擊審計工作

波司登：中國疫情對羽絨服銷情影響不大 年內開300間加盟店

滬深三大指數高收 創板指重上2800點 兩市成交破萬億人幣

知名科技股投資者Paul Meeks警告：美股科企暴跌潮可能未完

IMF籲中國加快新冠疫苗接種率 否則會破壞經濟復蘇

中國就如何振興香港罕見開會聽取外國商會建議

冠忠巴士料全年虧損擴大至蝕1.4億元

南韓電動汽車基金減持特斯拉 轉而增持比亞迪及小鵬等

恒指半日升309點 快狗打車半日升4% 南北水齊齊流入

中誠信維持碧桂園主體及境內債評級「AAA」

玄武雲今日起招股 入場費約為3490元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.44%

Netflix相隔一個月再宣布裁員300人

GOGOX首日掛牌 早段升4.4%

中港討論將跨境理財通計劃擴大到持牌券商

傳iPhone 14 Pro Max推出古銅色

歐冠昇：本港新股市場正在升溫 冀有更多上市活動

候任局長盧寵茂：有條件縮短檢疫日數至5日甚至更短