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港府公布第八輪檢疫酒店 Trip.com單日錄近1500宗預訂創新高

攜程集團（9961）今天公布，自政府上周四（16日）深夜公布新一輪檢疫酒店名單緊接的周末內，旗下平台Trip.com僅在周五到周日便錄得近80,000次獨立訪客瀏覽第八輪檢疫酒店專頁，預訂達3,000宗預訂；當中近一半在開賣第一天（17日）錄得，創單日隔離酒店訂單數量新高。按照最新數據顯示，此批訂單的入住高峰期將在8月至9月期間；而機票訂單亦有明顯增長，主要從英美澳等地，與及菲律賓抵港。

Trip.com香港總經理蔡文軒表示，隨著暑假臨近，及本港隔離和入境措施的進一步放寬，現不少海外港人正急不及待地籌劃返港，機票及回港隔離酒店的預訂亦相應地增加。平台希望提供一站式的資訊和選擇，更方便海外工作或留學的香港人順利返港回家，也為有意在這期間外遊的港人提供支援。

資料顯示，Trip.com自2021年初推出隔離酒店住宿至今，已經為超過3萬名從海外回港人士提供40多萬個房間住宿晚數。自政府公布第七輪檢疫酒店名單至今，Trip.com已錄得約1.5萬宗隔離酒店預訂，並於此期間創下檢疫酒店訂單數目的歷史新高，共約13萬間房間住宿晚數；預訂的入住高峰期為暑假6月至7月之間，滿足海外學生回港的需求。

攜程今天收報185.5元，升2.32%。

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