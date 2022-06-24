Trip.com香港總經理蔡文軒表示，隨著暑假臨近，及本港隔離和入境措施的進一步放寬，現不少海外港人正急不及待地籌劃返港，機票及回港隔離酒店的預訂亦相應地增加。平台希望提供一站式的資訊和選擇，更方便海外工作或留學的香港人順利返港回家，也為有意在這期間外遊的港人提供支援。

資料顯示，Trip.com自2021年初推出隔離酒店住宿至今，已經為超過3萬名從海外回港人士提供40多萬個房間住宿晚數。自政府公布第七輪檢疫酒店名單至今，Trip.com已錄得約1.5萬宗隔離酒店預訂，並於此期間創下檢疫酒店訂單數目的歷史新高，共約13萬間房間住宿晚數；預訂的入住高峰期為暑假6月至7月之間，滿足海外學生回港的需求。

攜程今天收報185.5元，升2.32%。

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