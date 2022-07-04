商湯早期投資者鼎暉投資董事長吳尚志表示，「人工智能的發展是全球發展的大勢所趨。目前，人工智能的萬億級賽道正在加速整合與洗牌，將來勢必會出現千億美元市值的龍頭企業。商湯作為人工智能的龍頭企業，在人才儲備、基礎設施建設、原創研發、規模化應用等方面均有著得天獨厚的優勢，可以說在這場角逐中已然佔據先機，有望成為智慧中國智能製造基礎設施的核心資產」。

商湯早期投資者中平資本堅定看好商湯科技長期發展前景，認為商湯科技解禁後的股價波動為長期投資者在人工智能領域的佈局提供了難得的入場機遇，中平資本對商湯科技的長期發展前景充滿信心。

中平資本稱，首先從國家戰略角度看，人工智能是中國科技戰略的重點發展領域，AI技術的開發和應用是未來10-20年中國科技新基建的核心驅動引擎。中國需要構建完整的、擁有完全自主知識產權的人工智能技術護城河，商湯科技正是具備這樣核心能力的行業龍頭企業。

中平資本稱，第二，商湯科技具備全球領先的AI研發和技術實力，擁有一支有著豐富商業運作經驗和戰略眼光的管理團隊。商湯科技的核心研發團隊有超過40名教授、300多名博士，聚集了一批全球華人中實力最強的電腦視覺、深度學習科學家；商湯科技的核心管理團隊本身也是業內頂級的專家，同時在企業發展戰略、技術商業化方面有著深入的思考和長遠的佈局。

中平資本稱，第三、從行業應用角度看，視覺人工智能的應用場景，如智慧城市、智慧商業、自動駕駛、智能醫療等，未來還有很大的成長空間，中平預期商湯科技在上述領域仍將保持較快的業務增長速度。商湯科技作為人工智能的龍頭企業，在人才儲備、研發實力、行業應用等方面均形成了明顯優勢，在競爭中佔據先機。「我們堅定看好商湯科技的長期競爭優勢，對商湯科技的發展前景充滿信心」。

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