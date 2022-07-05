新世界發展（0017）旗下香港高爾夫球及網球學院 （HKGTA）公布，與西班牙拿度網球學校（RNA）合作開設的亞洲首個拿度網球中心，於7月1日正式開幕，旨在培育香港新一代網球精英。
拿度網球學校的教練團隊，早前已從西班牙抵達香港，並由曾任馬略卡拿度網球學校精英教練的Pedro Pissarra擔任首席教練。
西班牙拿度網球學校的培訓方式是根據拿度的訓練設計而成，培養過衆多職業球手，包括勇奪兩項青少年大滿貫男雙冠軍的港將黃澤林。
另外，HKGTA慈善基金會將向兩名表現出色的香港網球運動員（男女名額各一）提供訓練贊助，將開放予所有本地網球員申請。贊助包括由香港高爾夫球及網球學院提供的精英培訓，兩名運動員更有機會親赴位於西班牙馬略卡的拿度網球學校與來自世界各地的球手競技。
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