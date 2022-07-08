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日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高

日本前首相安倍晉三今日上午在奈良市街頭演講時中槍倒地，心肺功能停頓。日本《朝日新聞》報道，安倍正在醫院接受緊急手術。

日本京都府立醫科大學教授太田凡稱，院方在考慮安裝人工心肺裝置等治療方案。因為安倍心臟周圍有血塊，院方或考慮去除血塊後進行心臟按摩術，使其心臟重新跳動。

日經225指數今日收報26517點，升0.1%；日圓走强，每百日圓兌港元現報5.775，升0.13%；而每美元兌日圓現報135.85，跌0.12%。

分析指，前首相安倍晉三一直支持日本央行的超寬鬆貨幣政策，而他遭槍傷有可能動搖日本對這種政策支持，加上市場避險情緒升溫，刺激日圓上升。

 

 

 

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