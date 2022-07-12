據介紹，用戶可透過90多種獨特的語音過濾器，可化身為任何數碼人像或角色，或者可透過Voicemod的Voicelab功能創建個人聲音形象；用戶也可在遊戲中按鍵發出滑稽或可怕的聲音效果。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，今次透過與Voicemod合作，推出實時變聲聊天解決方案，讓玩家沉浸於遊戲體驗。

Voicemod行政總裁兼聯合創辦人Jaime Bosch表示，這方案不但提升玩家的沉浸感和加強遊戲風格，同時有助推動遊戲收入增長及玩家的互動，為玩家提供更多互動、娛樂和交流體驗，更讓遊戲開發人員減低洩露個人身份和真實語音的風險，保障玩家的私隱安全。

騰訊雲的GME遊戲語音解決方案每日可處理10億分鐘的服務使用量，適用於超過20,000種配備最佳雲數值的設備型號。GME全面支援iOS、Android、Windows、macOS、web、Unity、Unreal、Cocos等系統，以及超過20,000部終端機和多個外圍設備型號。

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