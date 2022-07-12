集團指出，內地及港澳首季同店銷售均錄得負增長，是因為疫情反彈及基數較高，不過內地同店銷售持續改善，6月已重拾增長。期內香港的同店銷售增長為7.3%，而澳門因為內地疫情導致遊客減少，同店銷售錄得34.3%的跌幅。

按產品劃分，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售於季內下跌17.2%，零售值則下跌6.3%。港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售就下跌18.4%。另外，兩地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店平均售價平穩，內地同店平均售價為7,300港元；港澳同店平均售價則增至16,500港元。

至於黃金首飾及產品，內地的同店銷售下跌17%，但平均售價升至5,600港元；港澳同店銷售微升1%，平均售價為6,100港元，季內國際平均金價較去年同期高3%。

截至今年6月底，集團合共有5,931個周大福珠寶零售點以及283個其他品牌的零售點，季內在內地淨開設312個零售點，另於香港關閉1個MONOLOGUE零售點，其他市場開設1個周大福珠寶零售點。

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