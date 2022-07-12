《日經亞洲》報道，日本相機巨頭Nikon將放棄生產單反相機，並將業務重心中心轉移至無反相機。
Nikon單反相機在過去60年廣泛被專業攝影師使用，並成為日本製造的其中一個代表。但在科技進步下，無反相機逐漸取代單反成為主流產品，Nikon計劃投入更多資源到無反相機當中。
隨着智能手機鏡頭的功能提升，數碼相機市場逐漸被蠶食，Nikon希望推出更獨特的產品去與手機競爭。Nikon在2020年6月以後就沒有再推出新的單反相機型號，并早已終止了對輕便相機的研發。
Nikon是繼Canon之後全球第二大的單反相機生產商，對於現有的單反相機型型號，Nikko表示現時將繼續生產和派發。
其他報道
調查：僅17%公司已做氣候變化情景分析 畢馬威籲盡早預備以符披露要求
中電售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ 套現6.53億
雅生活服務管理層向50名高管售668萬股 折讓七成套現2047萬元
Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%
其他報道
中電售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ 套現6.53億
雅生活服務管理層向50名高管售668萬股 折讓七成套現2047萬元
Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%
特朗普批馬斯克棄購Twitter 馬斯克反擊：特朗普是時候退休
香港電訊：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上
港股三大指數見至少1個月新低 恒指收市跌279點 兩日累跌881點 北水流入一周最多
永明金融推NFT賀130周年 NFT持有客戶下一張單最多回贈1300元
馬斯克簽名的1美元鈔票 估價7500美元 將分成3750股出售