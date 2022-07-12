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Nikon將停止生產單反相機 未來將專注於無反相機業務

《日經亞洲》報道，日本相機巨頭Nikon將放棄生產單反相機，並將業務重心中心轉移至無反相機。

Nikon單反相機在過去60年廣泛被專業攝影師使用，並成為日本製造的其中一個代表。但在科技進步下，無反相機逐漸取代單反成為主流產品，Nikon計劃投入更多資源到無反相機當中。

隨着智能手機鏡頭的功能提升，數碼相機市場逐漸被蠶食，Nikon希望推出更獨特的產品去與手機競爭。Nikon在2020年6月以後就沒有再推出新的單反相機型號，并早已終止了對輕便相機的研發。

Nikon是繼Canon之後全球第二大的單反相機生產商，對於現有的單反相機型型號，Nikko表示現時將繼續生產和派發。

 

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