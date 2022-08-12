惠譽指出，近年來中國加強房地產貸款監管力度，中國住宅按揭貸款首付比例絕大多數處於三成以上，更高的首付比例為中國商業銀行提供了更充足的緩沖，提高了貸款人對住宅價格波動的心理承受能力以及還款意願，因此該行認為，中國目前房地產行業形勢與九十年代日本和2008年美國房地產危機大為不同，但行業困境或將對宏觀經濟和金融機構產生一定的影響。

市場關注事件對銀行貸款質量的影響，惠譽表示，截至今年第一季末，商業銀行不良貸款率為1.69%，屬近年較低的水平，不過該行指出與銀行加強處置不良資產有關，首季處置6000億元（人民幣，下同），按年急增三成，而且上半年監管機構推出支持房企融資和發展的政策後，部分銀行對風險分類的審慎下調，並調整部分房企貸款還款計劃。目前，房地產銷售仍未獲得復蘇，房企融資缺口仍存在，暫無明顯跡象顯示行業困境出現拐點，認為商業銀行房地產企業貸款信用風險尚未完全得到暴露，年內相關貸款資產質量或將持續承壓。

惠譽選取481間銀行的近5年的房地產貸款資產質量進行研究，除農商行的各銀行房地產業不良貸款率均在2021年出現較大幅度上升。惠譽博華指出，國有大型商業銀行對風險資產的判斷更具審慎性和前瞻性，信用風險暴露更加充分，而部分其他類型銀行的不良資產暴露程度，則較國有大行滯後。個人按揭貸款方面，雖然除國有大行外，其他各類銀行不良貸款率上升，但整體不良貸款率仍在0.5%以下的低水平，按揭貸款風險分類標準執行相對嚴格，認為個人住房貸款整體資產質量表現仍處於相對安全的範圍。

惠譽模擬商業銀行對房企貸款不良貸款率大幅上升，以及全國已停工項目大範圍斷貸的重度壓力情況進行壓力測試，國有大行平均不良貸款率將假設升高1.88 倍至2.59%，撥備覆蓋率大幅下降至 125.69%，略高於監管最低要求。大規模新增不良貸款將令銀行大幅計提減值損失，影響當年度盈利能力，重度壓力情景下，國有商業銀行盈利能力指標被削弱至基準情形的 60%，股份制銀行、城商行和農商行受影響程度同樣顯著。

惠譽認為，中國銀行業資產截至上半年底有逾360.4萬億元，當前房地產困境及爛尾樓斷貸風險短期內不會對中國銀行體系造成重大沖擊，但會對銀行業資產質量和盈利能力造成一定負面影響，測試結果顯示絕大部分上市銀行資本水平充足，重度壓力情景下仍足以應對本次房地產信用危機蔓延下的挑戰。另一方面，中國商業銀行數量眾多且分化明顯，少部分房地產貸款集中度高、自身信用水平較弱、經濟發展落後地區中小銀行或面臨危機并亟需地方政府支持。

其他報道

政府料下半年外貿市場繼續惡化

中國7月新增人民幣貸款6790億元 遠遜預期1.125萬億元

深圳多家銀行賬戶突被凍 消息：或涉間接轉賬對象曾涉欺詐 多無辜者中招

金沙中國中期虧損擴大至7.6億美元

財經花生丨誠哥又試新玩具 坐Scooter暢遊慈山寺

太興料上半年盈轉虧 蝕4500萬至5500萬元

堡獅龍中期扭虧 半年賺2185.5億

中石油等申ADR退市 夜期低水逾200點 中證監稱退市屬資本市場常態

港龍中國獲興業8億信貸融資 富力七月賣樓跌77%

滬深港通將改進交易日曆安排 料可減少一半無法交易日數

上石化申請將ADR退市

滬深港通將改進交易日曆安排 料可減少一半無法交易日數

中石化申請ADR退市

中石油ADR申退市

電盈中期虧損收窄至8800萬 息9.56仙

中人壽申請將ADR股份從紐交所退市

港府下調全年GDP預測至負0.5%至0.5%

東瀛遊上半年綜合虧損收窄至5700萬元

網傳安盛員工分享客戶為情婦購買保單案例 安盛：會嚴正處理

引入國資後建業7月賣樓跌幅收窄至8.8% 上月賣樓跌幅達69%