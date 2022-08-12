集團指，收購事項為遠洋服務集團提供寶貴機會，將目標集團已建立的物業管理業務與其現有業務整合，使遠洋服務集團能夠在相對較短的時間內進入新的地區市場，擴大其運營規模、市場份額及地理覆蓋範圍，並加強其區域優勢及平衡區域佈局。公司預期將受益於天津熙合的經驗、客户網絡、行業知識及管理專長，從而創造協同效應並實現更好的企業管理及規劃以及成本效益。收購事項亦為遠洋服務進一步擴展其增值服務業務提供穩固基礎。

天津熙合的合約建築面積約為2600萬平方米，涵蓋98個住宅項目及21個非住宅項目，在管建築面積約為1390萬平方米，涵蓋48個住宅項目及13個非住宅項目，而儲備建築面積約為1210萬平方米，涵蓋50個住宅項目及8個非住宅項目。公司截至6月底的除稅前溢利及除稅後溢利分別為5430萬元及4080萬元。

此外，佳兆業系下的物管股佳兆業美好（2168）發盈警，料截至6月底的上半年純利不超過5000萬元，2021年上半年則錄得盈利2億元。

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