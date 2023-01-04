內地房地產爆發一連串違約事件，聯合評級國際高級董事游志文表示，現時內地企業在境內融資比較困難，希望透過香港作為離岸人民幣市場，大力發展債券市場，從內往外帶給國際投資者。陳科認為，內房市場仍需要時間沉澱，現時內地再爆發疫情，視乎及後有否出現利好的因素。

陳科指出，國內評級與國際評級有較大的差別。國內以國家政策體系為主要考慮因素，不考慮國際風險，因此不同區域是不可比。由於內地監管要求需要在AA以上，因此很多企業的評級集中3個級別評級上，區分度較國際評級少。加上內地評級機構仍於發展初期，海外三大評級機構發展已有百年歷史，歷史數據較少。

中國誠信亞太副總裁楊珺皓表示，雖然現時機構已有證監會10號牌照，為合法評級機構，惟金管局另仍有一個名單給予金融機構參考，內地評級公司則未在名單上。由於發債企業使用名單上的評級公司有助減低當中的融資成本，希望在監管上取得更多支持。現時內地已有監管窗口指導，推動中資評級走出國際。

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