11月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.8%，網上銷售價值的臨時估計為38億元，按年上升9.4%。以2022年首11個月計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升35.1%。

按零售商主要類別計，11月其他未分類消費品的銷貨價值按年下跌6.0%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌8.3%；百貨公司貨品跌19.3%；服裝跌16.4%；藥物及化妝品跌4.2%；燃料跌1.9%；傢具及固定裝置跌6.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌8.1%；書報、文具及禮品跌5.1%；中藥跌4.7%；以及眼鏡店跌0.2%。

另外，11月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升3.1%；超級市場貨品升0.1%；食品、酒類飲品及煙草升0.3%；以及汽車及汽車零件升24.8%。

政府發言人表示，零售業務在去年10月有所改善後，11月表現回軟，兩個月合計零售銷貨價值按年大致持平。

展望未來，雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求，政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況繼續改善將提供支持。此外，預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。

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