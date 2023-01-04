HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，2023年將繼續以科技改變香港及香港以外不同行業的景觀，香港電商業務會維持中期目標，目標在2026年或之前訂單總商品交易額（GMV）達至120億至150億元，佔香港總零售銷貨價值3.4%至4.3%。公司指，經濟復蘇的不確定性將使今年成為零售業的另一具挑戰的年份。全球經濟不明朗、利息高企的環境、波動的股票及信貸市場、疫情持續以及加速重開邊境，料為港經濟復蘇帶來重大影響。
公司表示，如香港零售今年全年增長為0至5%，今年HKTVmall的GMV目標為88億至92億元，即按年增長6.3%至11.1%；多媒體廣告收入約為1.56億元，自去年9月推出早鳥優惠後，至去年12月底前已收到廣告承諾費用約1.15億元。公司今年綜合毛利率及佣金目標為24至24.5%，港電商業務的EBIDA目標為5至5.5%，於配送成本、市場推廣、宣傳及O2O 門市市場開支及港電商業務營運支援功能的分配開支等，作出動態的資源分配。
公司又預計，由於今年將推出無人店及不同新項目，料科技業務及新項目全年將錄得除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約1.4億元。
英國無人店的發展方面，由於英國曼徹斯特商店租賃過程需時較長，公司自行研發並已取得專利的第一間全自動零售商店及系統延遲推出，首份租約最終於去年底前簽訂，當地的項目團隊正全力為商店及存貨設立而努力，料第一個試行商店將於今年第二季推出。同時，香港及英國的工程團隊正努力增加並提升機械設計及容量當中，並為大量生產作準備。
港科探索又更新科技業務及新項目發展進度，第三方物流服務（3PL 服務）將於今年4月試行，料於7月正式推出，最終需視乎內地硬件供應商的生產容量及物流安排的恢復而定，公司將向商戶收取最低的儲存固定成本及以其他服務使用率另外收費，料為總商品交易額2至6%，視乎產品項目的價格而定。另外，全方位電子商店方案 將於今年上半年底前推出，佣金率可低至佔訂單價值3%。
至於海外市場擴展，港科探索指，留意到香港移居海外人數增加將帶來商機，將運用完善基建與第三方物流服務供應商合作，為HKTVmall上約4,800個商戶及供應商，及超過逾130萬產品，擴展最後一哩的送遞至香港以外的地點。公司首個海外拓展市場為澳門，已在去年12月試行，目標為澳門本地居民以及內地跨境旅客，下個海外市場英國目標在今年第2季推出，亦會繼續發掘其他地點的商機，例如加拿大、澳洲等。另外，公司又推出新社交電子商貿平台Everuts，初步會先向HKTVmall超過150萬名名香港消費者推廣新平台，並適時擴展至全球消費者。
公司又指，隨著政府放寬多項社交距離措施，去年下半年餐飲送遞服務需求減少，加上消費者行為改變和更關注健康，對家庭烹飪的需求不斷增加，因此停止餐飲送遞服務，並將資源轉移至建立新的濕貨街市快速送遞服務，去年底建立服務現已覆蓋7個不同地區的七個濕貨市場。現正建立自己的快速送遞團隊，並將於今年擴展至13個濕貨街市，約覆蓋香港總住戶數目60至65%，料可將線下濕貨街市客戶轉移至線上的恆常客戶，加強HKTVmall的領導地位。
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