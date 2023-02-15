中手游（0302）公布，集團董事長、聯合創始人、執行董事兼首席執行官肖健夫婦旗下的中手游兄弟BVI，曾向一間塞舌爾公司Bear Stearns（BS）借貸，並質押9000萬股或約3.25%股份，期間中手游兄弟BVI擬提前還款，惟遭拒絕，肖健懷疑BS或已私自出售股份套現。
根據公告，中手游兄弟BVI於2020年8月至11月期間分批質押相關股份，於2021年7月左右提出提前還款，反被BS斥「作出違反相關貸款協議的若干行為」，更沒收股份。中手游兄弟BVI反對，並向BS展開法律程序，包括申請禁制令限制BS出售或處置相關股份，有關申請已於2021年10月獲香港高等法院批准。
肖健指，審閱有關文件後，估計2020年BS收到股份後不久，未經肖健或中手游兄弟BVI同意，已出售或以其他方式處置抵押股份。
集團指，抵押股份權利的糾紛，歷時近一年半的法律程序仍未能解決，加上難在相關海外司法管轄區向BS執行香港高等法院的頒令，故「中手游兄弟BVI近日不情願地與BS達成和解」，當中抵押股份歸BS，貸款歸中手游兄弟BVI，後者亦不須還款。
據公告，肖氏家族信託及集團副董事長、聯合創始人兼執行董事冼漢廸持股數將由約9.8億股或35.40%降至約8.9億股或32.15%，但肖健及╱或其聯繫人擬於集團去年業績公告的禁售期屆滿後，至少斥資3000萬港元，入市收購集團股份。
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