摩根士丹利指，中國證監會在昨日重申跨境經紀業務的確認要求，並引述《證券經紀業務管理辦法》，一如他們之前所留意，中證監的焦點聚焦於限制漸增的境外經紀在境內進行不合規市務推廣及開戶活動，並且強調容許現有境內在岸的投資者在符合外匯規則下，可以繼續使用原來的經紀服務。中證監亦提示，最近對本地證券商及旗下的境外附屬公司，實施相同要求，亦是聚焦於不強制暫停現有客戶的服務下，遏制新的不合規推廣活動及開戶情況。摩根士丹利認為，由於其正跟進的證券商涉足有關業務的收入不大，因此相信當局的新舉措所帶來的影響有限。當中因應在美國上市的富途證券（美：FUTU），他們會監察，諸如近期因應市場情緒及較嚴的外匯監管下，對近期的在管資產的波動情況，更重要是會注意長期對投資者及在管資產增長的潛在影響。

另外，瑞銀的報告指，中證監的澄清，與他們從渠道所得的訊息所得的結論，保持一致，相信有助回應市場對當局全面取締跨境經紀業務，及紓緩對富途證券的若干聲譽風險，並對市場情緒有正面的影響。其預期，香港及新加坡市場將會是富途的客戶增長主要動力，在香港而言，其見到富途正透過手機應用程式及更加針對性的市務推廣，增加對香港中年群的滲透。在新加坡方面，其注意到，儘管當地平均的客戶資產比香港及內地客戶為低，但是在過去數季，當地的收費客戶動力正在提升。展望將來，其相信深化客戶滲透，例如吸納每名客戶更高的在管資產，會是該集團未來的關鍵盈利增長動力，並料推出新會幫助富途達致目標。

不過，瑞銀稱，潛在的競爭增加，會對富途帶來風險，其注意到有個別本地證券商在電視大賣廣告，亦見到有商業銀行以吸引的定存息率，吸引投資者開設證券戶口。其給予富途目標價40美元，並維予中性評級。

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