moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌341點見今年新低 守住20000關及250天線 北水流入增8.8倍

市場關注今晚美國公布的個人消費指出指數，從而判斷加息情況，美匯、美10年債息現跌0.095厘或0.24%、美匯指數微升0.03%，但美期跌幅則較大，科技股最多的納期跌逾0.4%。人民幣亦連續第4日貶值，見去年12月底後最弱，港股、A股齊齊向下，恒指連跌4日，伙國指齊見7周低，科指則見逾兩個月低。收市價計三大指數齊齊創年內新低。全周計，三大指數連跌4周。恒指低位20006點，全日除守住20000點關，同時亦守住250天線(19993.35點)。北水流入較上日大增8.8倍。

恒指午後變動不大，維持今早低開127點，高位跌117點，及低位跌344點，全日高低波幅227點。

恒指收市跌341點或1.68%，報20010點，大市成交金額1163億元，較上日增加13.3%，是2月16日1229.04億元成交後最多；國指跌156點或2.28%，報6703點。恒生科技指數收報4010點，跌3.34%。

藍籌股成交金額592.46億元，佔大市成交50.94%；科指成份股成交金額356.37億元，佔大市成交30.64%；國指成份股成交金額475.36億元，佔大市成交40.87%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，58隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升4.4%，收報78.25元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌11.21%，收報123.5元，是跌幅最大的藍籌。網易曾跌最多11.72%，是2022年11月17日後最大跌幅，低見122.8元，是1月6日122.7元後最低。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.51元，升4.58%；跌幅最大的是網易（9999）收報123.5元，跌11.21%。

恒指10天線(20699.95點)跌穿50天線(20826.43點)，恒指下試250天線(19993.35點)。

科指10天線(4234.9點)向下逼近250天線(4189.03點)，20天線(4392.24點)亦向下逼近50天線(4370.3點)。

北水南下合計淨流入82.34億元，較上日增加889.41%，淨流入金額是2022年3月15日93.83億元後最多，對上一次連續4日淨流入是2022年12月28日。北水連續第4日流入，累計流入102.68億元。南水北上合計淨流出50.97億元人民幣，較上日增加137.04%，連續第3日流出，累計流出119.82億元。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多1.69%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。今曾低見20006.78點，是1月3日19303.73點後最低。今日收市報20010.04點，是2022年12月30日後收市新低，當日報19781.41點。連跌4日，累計跌876.92點，對上一次連跌4日是2月15日。

國指曾跌最多2.28%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。今曾低見6703.45點，是1月3日6536.3點後最低。今日收市報6703.45點，是2022年12月29日後收市新低，當日報6695.57點。

科指曾跌最多3.36%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.71%。今曾低見4009.57點，是2022年12月21日3981.93點後最低。今日收市報4010.66點，是2022年12月20日後收市新低，當日報3996.36點。

一周表現

恒指本周累跌3.43%或709點，跌幅是2月3日後最大，當時收市跌幅為4.53%；恒指連跌4周，對上一次連跌4周，是2022年9月23日；本周表現最佳的是宏橋（1378），累升4.59%，其次恒生（0011）及聯想（0992），分別升4.46%及4.42%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌22.37%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌15.29%及9.45%。

國指本周累跌4.12%或287點，跌幅是2月3日後最大，當時收市跌幅為4.97%；國指連跌4周，對上一次連跌4周，是2022年9月23日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升4.42%，其次為信義光能（0968）及中海外（0688），分別升3.52%及1.98%。而表現最差的是京東（9618），累跌15.29%，其次為快手（1024）及阿里巴巴（9988），分別跌11.84%及9.45%。

科指本周累跌5.8%或246點，跌幅是2月10日後最大，當時收市跌幅為5.87%；科指連跌4周，對上一次連跌4周，是2022年9月23日；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升4.93%，其次為聯想（0992）及京東健康（6618），分別升4.42%及1.12%。而表現最差的是京東（9618），累跌15.29%，其次為快手（1024）及萬國數據（9698），分別跌11.84%及10.05%。

人民幣

離岸人民幣曾貶值最多0.47%，是2月21日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.53%。貶值至6.949元，是2022年12月30日6.9767元後最弱。連續貶值4日，累計貶值0.0889元，對上一次連續貶值4日是2月15日。

在岸人民幣曾貶值最多0.42%，是2月3日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.99%。貶值至6.9372元，是2022年12月30日6.9618元後最弱。連續貶值4日，累計貶值0.081元，對上一次連續貶值4日是2月15日。

午後消息股表現

冠君產業信託（2778）可分派收入跌14% 每單位派0.1956元。收報3.51元，升2.63%。

蔚來（9866）擬在內地建設新電池廠。收報75.9元，跌6.3%。

光大証券（6178）通過再注資港平台光証金控3億美元。收報5.51元，跌2.48%。

比亞迪（1211）據報磋商印尼設廠 曾考察菲律賓。收報223元，跌0.89%。

潤歌互動（2422）料去年經調整純利升26%。收報1.39元，跌0.71%。

今早及隔晚消息股表現

中集安瑞科（3899）建議分拆液態食品業務於A股上市。收報8.19元，升2.12%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電盈（0008）收報3.9元，升0.26%。盈健醫療（1419）收報2.05元，升1.49%。

創科（0669）：董事會相信沽空報告涉失實資料。摩通替創科護航，大和暗指沽空報告昧於會計準則差異。收報78.25元，升4.4%。

阿里（9988）張勇：雲計算及AI的結合處於技術突破和發展的關鍵時期。收報90.05元，跌5.36%。

正大企業（3839）全年盈轉虧，蝕667.7萬美元不派息。收報2.61元，跌8.1%。

阿里巴巴（9988）上季多賺69%勝預期，盤前抽升4%。收報90.05元，跌5.36%。

卓能（0131）料中期虧損顯著收窄至1840萬元。收報2.35元，升4.44%。

港交所（0388）歐冠昇：研惡劣天氣運作安排，不希望國際市場開放下投資者無法進入。收報319.4元，跌2.5%。

香港電訊（6823）全年多賺2％，收入持平末期股息派43.15仙。香港電訊許漢卿：5G客戶滲透率達32％，料漫遊業務恢復七成。收報10.32元，跌0.77%。

銀娛（0027）2022年度由盈轉虧，股東應佔虧損逾34.33億不派息。收報53.25元，升2.6%。

新世界（0017）發展中期核心少賺14%息0.46元，稱無計劃供股。新世界鄭志剛：擁920億可動用現金，無意向股東或市場「伸手」。收報20.7元，跌2.59%。

網易（9999）去年多賺兩成息5.4美仙，第四季收入升4%。收報123.5元，跌11.21%。

太平洋航運（2343）全年少賺16%，息17仙及特別息9仙，認為前景向好。收報3.1元，升9.54%。

雲音樂（9899）去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣，績前升2.2%。收報80元，跌6.27%。

新地（0016）中期基礎溢利按年跌36%至近95億，派息1.26元。收報108.4元，跌2.08%。

新創建（0659）中期少賺27%，中期股息0.3元。收報6.89元，跌4.44%。

破頂股表現

破頂股包括，心泰醫療（2291）創上市新高，見33.2元，收報30.65元，跌2.85%；特海國際（9658）創上市新高，見19.6元，收報19.48元，升3.95%；美圖公司（1357）創52周高，見3.06元，收報2.83元，跌3.74%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.74元，收報1.68元，升7.01%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.28元，收報6.27元，升0.48%；奧思集團（1161）創52周高，見1.66元，收報1.65元，無升跌。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括遠大住工（2163）低見5.26元，收報5.26元，跌6.57%；力世紀（0860）低見0.162元，收報0.164元，跌1.8%；叮噹健康（9886）低見7.56元，收報7.75元，跌9.46%；子不語（2420）低見4.4元，收報4.4元，跌8.33%；淮北綠金（2450）低見0.78元，收報0.78元，跌3.7%。

8隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見17.3元，收報17.54元，跌0.9%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；東建國際（0329）低見0.98元，收報0.98元，跌6.67%；力高集團（1622）低見1.29元，收報1.29元，跌7.86%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.37元，跌1.33%；中國互聯網投資（0810）低見0.88元，收報0.89元，跌6.32%；銀濤（1943）低見0.57元，收報0.67元，跌11.84%；泰和小貸（1915）低見0.64元，收報0.64元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.43元，升101.88%；冠軍科技集團（0092）收報0.075元，升20.97%；澳洲成峰高教（1752）收報0.092元，升19.48%；冠均國際（1629）收報0.28元，升16.67%；蠟筆小新食品（1262）收報0.3元，升13.21%；漢思能源（0554）收報0.28元，升12%；都市麗人（2298）收報0.425元，升11.84%；康橋悅（2205）收報0.78元，升11.43%；香港教育國際（1082）收報1.83元，升9.58%；太平洋航運（2343）收報3.1元，升9.54%；富士高（0927）收報0.79元，升8.22%。

下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.105元，跌19.23%；JS環球生活（1691）收報7.85元，跌17.8%；超媒體（0072）收報1.03元，跌17.6%；保集健康（1246）收報0.089元，跌11.88%；銀濤（1943）見52周低0.57元，收報0.67元，跌11.84%；盈滙企業（2195）收報0.062元，跌11.43%；網易（9999）收報123.5元，跌11.21%。

 

其他報道

穆迪分析：香港經濟料增4% 惟憂外圍需求弱勞動力緊張

HashKey獲批准開展虛擬資產平台外場外交易業務

網信辦6月實施個人信息出境標準合同辦法 覆蓋去年辦法未包部分

庫克據報或被踢出蘋果董事會

冠君產業信託可分派收入跌14% 每單位派0.1956元

泰山啤酒考慮在港IPO 集資2億至3億美元

蔚來擬在內地建設新電池廠

匯豐：歡迎政府促進香港家族辦公室行業發展的措施

光大証券通過再注資港平台光証金控3億美元

據報「四大」會計師事務所中標多家國企項目

富衛：通關帶動內地客保險 今聯乘Mirror宣傳

【有片：埋身擊】恒指正回調 料全年低位仍未出現

半日沽空金額72億 盈富沽空金額最多

比亞迪據報磋商印尼設廠 曾考察菲律賓

恒指半日跌287點 科指跌2% 齊創逾7周低 北水流入較上日增63%

潤歌互動料去年經調整純利升26%