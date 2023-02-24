恒指午後變動不大，維持今早低開127點，高位跌117點，及低位跌344點，全日高低波幅227點。

恒指收市跌341點或1.68%，報20010點，大市成交金額1163億元，較上日增加13.3%，是2月16日1229.04億元成交後最多；國指跌156點或2.28%，報6703點。恒生科技指數收報4010點，跌3.34%。

藍籌股成交金額592.46億元，佔大市成交50.94%；科指成份股成交金額356.37億元，佔大市成交30.64%；國指成份股成交金額475.36億元，佔大市成交40.87%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，58隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升4.4%，收報78.25元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌11.21%，收報123.5元，是跌幅最大的藍籌。網易曾跌最多11.72%，是2022年11月17日後最大跌幅，低見122.8元，是1月6日122.7元後最低。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.51元，升4.58%；跌幅最大的是網易（9999）收報123.5元，跌11.21%。

恒指10天線(20699.95點)跌穿50天線(20826.43點)，恒指下試250天線(19993.35點)。

科指10天線(4234.9點)向下逼近250天線(4189.03點)，20天線(4392.24點)亦向下逼近50天線(4370.3點)。

北水南下合計淨流入82.34億元，較上日增加889.41%，淨流入金額是2022年3月15日93.83億元後最多，對上一次連續4日淨流入是2022年12月28日。北水連續第4日流入，累計流入102.68億元。南水北上合計淨流出50.97億元人民幣，較上日增加137.04%，連續第3日流出，累計流出119.82億元。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多1.69%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。今曾低見20006.78點，是1月3日19303.73點後最低。今日收市報20010.04點，是2022年12月30日後收市新低，當日報19781.41點。連跌4日，累計跌876.92點，對上一次連跌4日是2月15日。

國指曾跌最多2.28%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。今曾低見6703.45點，是1月3日6536.3點後最低。今日收市報6703.45點，是2022年12月29日後收市新低，當日報6695.57點。

科指曾跌最多3.36%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.71%。今曾低見4009.57點，是2022年12月21日3981.93點後最低。今日收市報4010.66點，是2022年12月20日後收市新低，當日報3996.36點。

一周表現

恒指本周累跌3.43%或709點，跌幅是2月3日後最大，當時收市跌幅為4.53%；恒指連跌4周，對上一次連跌4周，是2022年9月23日；本周表現最佳的是宏橋（1378），累升4.59%，其次恒生（0011）及聯想（0992），分別升4.46%及4.42%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌22.37%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌15.29%及9.45%。

國指本周累跌4.12%或287點，跌幅是2月3日後最大，當時收市跌幅為4.97%；國指連跌4周，對上一次連跌4周，是2022年9月23日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升4.42%，其次為信義光能（0968）及中海外（0688），分別升3.52%及1.98%。而表現最差的是京東（9618），累跌15.29%，其次為快手（1024）及阿里巴巴（9988），分別跌11.84%及9.45%。

科指本周累跌5.8%或246點，跌幅是2月10日後最大，當時收市跌幅為5.87%；科指連跌4周，對上一次連跌4周，是2022年9月23日；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升4.93%，其次為聯想（0992）及京東健康（6618），分別升4.42%及1.12%。而表現最差的是京東（9618），累跌15.29%，其次為快手（1024）及萬國數據（9698），分別跌11.84%及10.05%。

人民幣

離岸人民幣曾貶值最多0.47%，是2月21日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.53%。貶值至6.949元，是2022年12月30日6.9767元後最弱。連續貶值4日，累計貶值0.0889元，對上一次連續貶值4日是2月15日。

在岸人民幣曾貶值最多0.42%，是2月3日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.99%。貶值至6.9372元，是2022年12月30日6.9618元後最弱。連續貶值4日，累計貶值0.081元，對上一次連續貶值4日是2月15日。

午後消息股表現

冠君產業信託（2778）可分派收入跌14% 每單位派0.1956元。收報3.51元，升2.63%。

蔚來（9866）擬在內地建設新電池廠。收報75.9元，跌6.3%。

光大証券（6178）通過再注資港平台光証金控3億美元。收報5.51元，跌2.48%。

比亞迪（1211）據報磋商印尼設廠 曾考察菲律賓。收報223元，跌0.89%。

潤歌互動（2422）料去年經調整純利升26%。收報1.39元，跌0.71%。

今早及隔晚消息股表現

中集安瑞科（3899）建議分拆液態食品業務於A股上市。收報8.19元，升2.12%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電盈（0008）收報3.9元，升0.26%。盈健醫療（1419）收報2.05元，升1.49%。

創科（0669）：董事會相信沽空報告涉失實資料。摩通替創科護航，大和暗指沽空報告昧於會計準則差異。收報78.25元，升4.4%。

阿里（9988）張勇：雲計算及AI的結合處於技術突破和發展的關鍵時期。收報90.05元，跌5.36%。

正大企業（3839）全年盈轉虧，蝕667.7萬美元不派息。收報2.61元，跌8.1%。

阿里巴巴（9988）上季多賺69%勝預期，盤前抽升4%。收報90.05元，跌5.36%。

卓能（0131）料中期虧損顯著收窄至1840萬元。收報2.35元，升4.44%。

港交所（0388）歐冠昇：研惡劣天氣運作安排，不希望國際市場開放下投資者無法進入。收報319.4元，跌2.5%。

香港電訊（6823）全年多賺2％，收入持平末期股息派43.15仙。香港電訊許漢卿：5G客戶滲透率達32％，料漫遊業務恢復七成。收報10.32元，跌0.77%。

銀娛（0027）2022年度由盈轉虧，股東應佔虧損逾34.33億不派息。收報53.25元，升2.6%。

新世界（0017）發展中期核心少賺14%息0.46元，稱無計劃供股。新世界鄭志剛：擁920億可動用現金，無意向股東或市場「伸手」。收報20.7元，跌2.59%。

網易（9999）去年多賺兩成息5.4美仙，第四季收入升4%。收報123.5元，跌11.21%。

太平洋航運（2343）全年少賺16%，息17仙及特別息9仙，認為前景向好。收報3.1元，升9.54%。

雲音樂（9899）去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣，績前升2.2%。收報80元，跌6.27%。

新地（0016）中期基礎溢利按年跌36%至近95億，派息1.26元。收報108.4元，跌2.08%。

新創建（0659）中期少賺27%，中期股息0.3元。收報6.89元，跌4.44%。

破頂股表現

破頂股包括，心泰醫療（2291）創上市新高，見33.2元，收報30.65元，跌2.85%；特海國際（9658）創上市新高，見19.6元，收報19.48元，升3.95%；美圖公司（1357）創52周高，見3.06元，收報2.83元，跌3.74%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.74元，收報1.68元，升7.01%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.28元，收報6.27元，升0.48%；奧思集團（1161）創52周高，見1.66元，收報1.65元，無升跌。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括遠大住工（2163）低見5.26元，收報5.26元，跌6.57%；力世紀（0860）低見0.162元，收報0.164元，跌1.8%；叮噹健康（9886）低見7.56元，收報7.75元，跌9.46%；子不語（2420）低見4.4元，收報4.4元，跌8.33%；淮北綠金（2450）低見0.78元，收報0.78元，跌3.7%。

8隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見17.3元，收報17.54元，跌0.9%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；東建國際（0329）低見0.98元，收報0.98元，跌6.67%；力高集團（1622）低見1.29元，收報1.29元，跌7.86%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.37元，跌1.33%；中國互聯網投資（0810）低見0.88元，收報0.89元，跌6.32%；銀濤（1943）低見0.57元，收報0.67元，跌11.84%；泰和小貸（1915）低見0.64元，收報0.64元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.43元，升101.88%；冠軍科技集團（0092）收報0.075元，升20.97%；澳洲成峰高教（1752）收報0.092元，升19.48%；冠均國際（1629）收報0.28元，升16.67%；蠟筆小新食品（1262）收報0.3元，升13.21%；漢思能源（0554）收報0.28元，升12%；都市麗人（2298）收報0.425元，升11.84%；康橋悅（2205）收報0.78元，升11.43%；香港教育國際（1082）收報1.83元，升9.58%；太平洋航運（2343）收報3.1元，升9.54%；富士高（0927）收報0.79元，升8.22%。

下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.105元，跌19.23%；JS環球生活（1691）收報7.85元，跌17.8%；超媒體（0072）收報1.03元，跌17.6%；保集健康（1246）收報0.089元，跌11.88%；銀濤（1943）見52周低0.57元，收報0.67元，跌11.84%；盈滙企業（2195）收報0.062元，跌11.43%；網易（9999）收報123.5元，跌11.21%。

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