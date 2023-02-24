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傳遞娛樂中期盈轉虧蝕1690萬元 不派息

傳遞娛樂（1326）公布截至2022年12月底止中期業績，由盈轉虧，期內虧損1690萬元，上年同期賺1060萬元，不派息，收入大跌87%至7780萬元。

集團解釋，盈轉虧主要受新冠疫情的影響，以及相關隔離、出行措施的限制，集團多個電視劇及綜藝項目的製作及旗下藝人的工作安排出現延期，期內亦未有新的電視劇及綜藝項目完成拍攝或交付，此外，集團藝人經理人業務期內的收入亦較去年同期有所減少。期內傳遞娛樂的電影及電視劇製作及發行分部虧損2311萬元，去年同期錄分部盈利5413萬元。

展望未來，傳遞娛樂除發展原有業務，同時積極拓寬收益基礎，從網絡直播、短視頻、紅人孵化以及流量變現四個方面持續深挖影視娛樂消費商機。集團透露，多個項目目前正在製作當中，包括都市懸疑電視劇《黑土無言》以及古裝愛情懸疑劇《抱住錦鯉相公》；並將對一系列高人氣版權進行開發製作，包括《理想之城2 》、《愛有 天意》、《如意蛋》、《半城風月》、《桃花債》、《女船王 》、《洛卡爾定律》等 。

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