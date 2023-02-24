政府在財政預算案提及，港交所（0388）將探討一系列改善交易機制建議，包括探索在惡劣天氣下如何繼續運作。財庫局長許正宇表示，隨着電子化越趨流行，香港亦為國際金融中心，不少市場沒有惡劣天氣停市安排，認為香港需考慮如何和國際市場接軌。
許正宇表示，落實安排除了顧及前台交易，也要考慮後台結算、現金和股票交收，特別上班安排等，當局與港交所和監管機構正計劃如何周全地實行，下一步將向業界諮詢。
股票印花稅自去年8月起自0.1%上調至0.13%，證券業界期望回復原有稅率，惟沒有在今年財政預算案中採納。許正字回應，市場一直有不少聲音，政府都有聽到，惟沒有回應會有調低印花稅的時間表，指會與其他稅項一般，在新政策推出後持續留意情况。他又指出香港沒有資本增值稅，交易量會受各種因素影響。
政府今年推出新的資本投資者入境計劃，投資門檻將較在2015年暫停的舊計劃1000萬元大為提高，並會考慮要求申請人將資金投放在初創和創科等特定產業。許正宇表示，當局仍在構思投資範圍和額度，會考慮所投資資產，對香港長遠發展的關連好及益處。
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