此外，富智康應收貿易賬款的預期信貸虧損撥備增加，目前預計2022年的應收貿易賬款的預期信貸虧損撥備約為或低於8050萬元（2021年約為470萬元）。

至於集團持續進行精簡/重組活動產生的虧損、成本及/或開支，目前預計有關虧損合共約為或低於1310萬元。而美國加息則導致集團的利息開支大幅增加，利息收入淨額隨之減少，預期利息收入淨額約為或高於1450萬元（2021年度約為2670萬元）。

為清晰完整起見，董事會知會股東及潛在投資者，於2022財政年度，集團旗下附屬公司並無宣派亦無派發任何集團內公司間股息。

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