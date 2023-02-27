查冊發現爪哇高層入局持項目公司

事實上，高銀金融早在2019年9月披露有意向控股股東潘蘇通收購上述九龍灣宏泰道項目60%權益，當時披露項目由潘蘇通與獨立第三方分別持有60%及40%。

本報早年曾查冊發現，負責持有項目的公司「高銀環球廣場有限公司」早在2019年3月已引入相信為爪哇集團高層的葉思廉、歐佩華及黎蘊嫻，相信該持股40%的獨立第三方或是爪哇集團，當中葉思廉為爪哇執董及首席財務官。而一直代表高銀金融的鄭嘉欣則同時辭任，另有一名曾被指是前土木工程拓展署高官何偉富妻子的劉淑玲亦加入公司擔任董事。

其後在2020年7月，有高銀金融股東向爪哇主席呂榮梓押股，呂氏申報持有逾5.24億股或約7.51%的高銀金融保證股份權益，令雙方關係更添密切。

不過，本報在2021年初向爪哇及高銀查詢有關項目持股，以及高銀金融及潘蘇通會否向爪哇進一步售股等問題，均未獲回覆。

及至2022年1月，中信銀行國際入稟高院，向高銀金融旗下間接持有九龍灣高銀環球廣場項目的附屬公司Goldin Investment Intermediary追討合共近11億元欠款及利息，更爆出Goldin旗下直接持有高銀環球廣場的控股公司Solar Time Development在2021年10月透過發行新股，將項目99.98%股權轉讓予離岸註冊公司Kensington Phoenix Limited，中信銀行國際向高院申請下令取消交易等消息。

爪哇一直未回覆查詢

本報其後經查冊發現，爪哇在2022年下半年開始連串動作，高銀環球廣場在2022年7月底爪哇所委任的董事黎蘊嫻退任，並由同為爪哇高層陳嘉麗接替，其後再在10月底將原來的公司秘書「寶德隆」轉為一間名為「SEA Secretarial （Hong Kong）Limited」，其英文名字與爪哇集團相似。另值得留意的是，SEA Secretarial 申報的地址為灣仔「光大中心26樓」，爪哇總部亦正在光大中心26樓。

而「高銀環球廣場有限公司」亦於去年11月初改名為「耀基物業控股有限公司（Newgate Property Holdings Limited」，似為搣甩「高銀」鋪路。而據公司註冊處資料顯示，上文提到的歐佩華、劉淑玲亦擔任另一家私人公司「Newgate Project Management Limited」董事，而一眾爪哇要員包括主席呂榮梓、總裁呂聯樸、家族成員呂聯勤、葉思廉及陳嘉麗均曾擔任此私人公司董事。

本報在2022年11月及近日曾就上述變動及項目股權轉讓、停工等問題向高銀查詢，高銀表示，就有關項目事宜，高銀金融（集團）有限公司除了已披露之資料，並沒補充；爪哇則一直未有就查詢回覆。

地盤2020年起停工 仍掛着「高銀」圍板

本報在2019年至2023年間多次實地到訪宏泰道項目，2019年項目仍有動工，但自2020年起項目已陷停工狀態，本報多次從附近商廈俯瞰所見項目內部擺有小量建築物料，但未有再動工，外部則一直仍掛着「高銀」的圍板。

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