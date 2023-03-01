恒指半日升666點或3.37%，報20451點，大市成交金額775億元；國指升260點或3.96%，報6841點。恒生科技指數收報4122點，升5.04%。

藍籌股成交金額340.1億元，佔大市成交43.88%；科指成份股成交金額196.09億元，佔大市成交25.3%；國指成份股成交金額288.07億元，佔大市成交37.17%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。農夫山泉（9633）、恒安（1044）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌74隻升，2隻下跌，0隻無升跌。聯通（0762）升7.34%，收報6.14元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌1.36%，收報43.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報37.3元，升8.59%；跌幅最大的是中芯（0981）收報16.32元，升1.75%。

恒指升穿10天線(20409.06點)及250天線(19948.67點)，20天線(20870.95點)向下逼近50天線(20850.84點)。科指升近10天線(4139.23點)，續高於100天線(3919.72點)。

北水南下合計淨流入23.47億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入60.76億元人民幣，終止連續5日流出。

三大指數半日表現

恒指曾升最多3.4%，是2022年12月8日後最大升幅，當日升幅為3.76%。半日高見20457.79點，是2月23日後最高。

科指曾升最多5.2%，是2022年12月22日後最大升幅，當日升幅為5.24%。半日高見4129.05點，是2月23日後最高。

國指曾升最多4.03%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為5.37%。半日高見6846.63點，是2月23日後最高。

個股表現

被華為起訴專利侵權 小米（1810）：就專利許可在積極談判。收報12.38元，升4.38%。

匯控（0005）發156億永久後償或可轉換證券。收報60.05元，升1.26%。

碧桂園（2007）：楊國強因年齡原因辭任主席、執董 楊惠妍接任。收報2.56元，升6.67%。

ASMPT（0522）全年少賺17%，第四季跌70%，料行業下半年復蘇。收報72.55元，升8.45%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報25元，升6.38%。創科實業（0669）收報79.2元，升1.47%。理文化工（0746）收報6.26元，升2.62%。理文造紙（2314）收報3.35元，跌1.18%。蔚來集團（9866）收報76.85元，升7.03%。塗鴉智能（2391）收報19.4元，無升跌。微博（9898）收報168.1元，升0.66%。

國美（0493）澄清旗下公司被凍結為非重要附屬。收報0.155元，跌1.9%。

京信通信（2342）盈喜料去年扭虧賺至少1.8億元。收報1.44元，升3.6%。

港鐵（0066）落實參與東涌延線鐵路加物業發展。收報39.9元，升0.88%。

和電（0215）盈轉虧末期息維持5.21仙考慮今年中派特別息。收報1.26元，跌5.97%。

中華燃氣（8246）料去年虧損減至370萬。收報0.179元，跌2.72%。

和黃醫藥（0013）去年虧損增85%。收報27.05元，升4.64%。

萬卓祺調任銀娛（0027）獨立董事。收報53.55元，升2.59%。

光大水務（1857）擬物色併購機會。收報1.38元，跌1.43%。

名創優品（9896）半年多賺逾1.2倍不派中期息。創上市新高，見38元，收報37.2元，升10.22%。

深控（0604）發盈喜去年轉賺逾14億恒大減值大減。收報1.46元，升2.1%。

百度（9888）蘿卜快跑百輛車隊落地武漢訂單量突破200萬。收報144.2元，升6.97%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見58.65元，收報57.55元，升4.16%；名創優品（9896）創上市新高，見38元，收報37.2元，升10.22%；非凡中國（8032）創52周高，見1.64元，收報1.62元，跌0.61%；越秀地產（0123）創52周高，見12.36元，收報12.2元，升5.54%；復銳醫療（1696）創52周高，見16.5元，收報15.72元，升5.5%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.37元，收報6.25元，升3.65%；中國通號（3969）創52周高，見2.98元，收報2.97元，升3.85%；中興通訊（0763）創52周高，見24.9元，收報24.4元，升4.72%；中國電信（0728）創52周高，見4.28元，收報4.24元，升8.44%；中移動（0941）創52周高，見60.5元，收報60.35元，升2.64%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括雙財莊（2321）低見0.4元，收報0.41元，升1.23%。

4隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.103元，收報0.103元，跌2.83%；HMVOD（8103）低見0.56元，收報0.68元，跌13.92%；麗新製衣（0191）低見1.44元，收報1.44元，跌2.7%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，東建國際（0329）收報1.29元，升65.38%；正大企業（3839）收報2.94元，升34.86%；超媒體（0072）收報1.64元，升15.49%；加達控股（1620）收報0.137元，升15.13%；揚科集團（1460）收報0.184元，升15%；中國智能交通（1900）收報0.148元，升12.98%；惠生工程（2236）收報0.395元，升12.86%；恒盛地產（0845）收報0.08元，升12.68%；寶寶樹集團（1761）收報0.36元，升12.5%；中集車輛（1839）收報5.91元，升11.51%。

下跌異動股，包括，HMVOD（8103）見52周低0.56元，收報0.68元，跌13.92%；盈滙企業（2195）收報0.083元，跌11.7%；普天通信（1720）收報0.118元，跌11.28%；大豐港（8310）收報0.086元，跌10.42%；開源控股（1215）收報0.018元，跌10%；南方通信（1617）收報0.103元，跌9.65%；亞證地產（0271）收報0.335元，跌8.22%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.22元，跌7.95%；專業旅運（1235）收報0.162元，跌7.43%；世紀集團（2113）收報0.158元，跌7.06%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.027元，跌6.9%。

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