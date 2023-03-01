moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升666點 升穿10天及250天線 三大指數見近一周高

內地2月份製造業PMI升至逾10年最高，顯示疫後經濟復蘇，A股港股市反彈，恒指今早高開64點見半日低位，高位升671點，或3.4%，見逾兩個月最大升幅，半日高低波幅608點。恒指升穿10天線及250天線，科指受制於10天線。北水轉流入。三大指數見近一周高。

恒指半日升666點或3.37%，報20451點，大市成交金額775億元；國指升260點或3.96%，報6841點。恒生科技指數收報4122點，升5.04%。

藍籌股成交金額340.1億元，佔大市成交43.88%；科指成份股成交金額196.09億元，佔大市成交25.3%；國指成份股成交金額288.07億元，佔大市成交37.17%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。農夫山泉（9633）、恒安（1044）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌74隻升，2隻下跌，0隻無升跌。聯通（0762）升7.34%，收報6.14元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌1.36%，收報43.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報37.3元，升8.59%；跌幅最大的是中芯（0981）收報16.32元，升1.75%。

恒指升穿10天線(20409.06點)及250天線(19948.67點)，20天線(20870.95點)向下逼近50天線(20850.84點)。科指升近10天線(4139.23點)，續高於100天線(3919.72點)。

北水南下合計淨流入23.47億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入60.76億元人民幣，終止連續5日流出。

三大指數半日表現

恒指曾升最多3.4%，是2022年12月8日後最大升幅，當日升幅為3.76%。半日高見20457.79點，是2月23日後最高。

科指曾升最多5.2%，是2022年12月22日後最大升幅，當日升幅為5.24%。半日高見4129.05點，是2月23日後最高。

國指曾升最多4.03%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為5.37%。半日高見6846.63點，是2月23日後最高。

個股表現

被華為起訴專利侵權 小米（1810）：就專利許可在積極談判。收報12.38元，升4.38%。

匯控（0005）發156億永久後償或可轉換證券。收報60.05元，升1.26%。

碧桂園（2007）：楊國強因年齡原因辭任主席、執董 楊惠妍接任。收報2.56元，升6.67%。

ASMPT（0522）全年少賺17%，第四季跌70%，料行業下半年復蘇。收報72.55元，升8.45%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報25元，升6.38%。創科實業（0669）收報79.2元，升1.47%。理文化工（0746）收報6.26元，升2.62%。理文造紙（2314）收報3.35元，跌1.18%。蔚來集團（9866）收報76.85元，升7.03%。塗鴉智能（2391）收報19.4元，無升跌。微博（9898）收報168.1元，升0.66%。

國美（0493）澄清旗下公司被凍結為非重要附屬。收報0.155元，跌1.9%。

京信通信（2342）盈喜料去年扭虧賺至少1.8億元。收報1.44元，升3.6%。

港鐵（0066）落實參與東涌延線鐵路加物業發展。收報39.9元，升0.88%。

和電（0215）盈轉虧末期息維持5.21仙考慮今年中派特別息。收報1.26元，跌5.97%。

中華燃氣（8246）料去年虧損減至370萬。收報0.179元，跌2.72%。

和黃醫藥（0013）去年虧損增85%。收報27.05元，升4.64%。

萬卓祺調任銀娛（0027）獨立董事。收報53.55元，升2.59%。

光大水務（1857）擬物色併購機會。收報1.38元，跌1.43%。

名創優品（9896）半年多賺逾1.2倍不派中期息。創上市新高，見38元，收報37.2元，升10.22%。

深控（0604）發盈喜去年轉賺逾14億恒大減值大減。收報1.46元，升2.1%。

百度（9888）蘿卜快跑百輛車隊落地武漢訂單量突破200萬。收報144.2元，升6.97%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見58.65元，收報57.55元，升4.16%；名創優品（9896）創上市新高，見38元，收報37.2元，升10.22%；非凡中國（8032）創52周高，見1.64元，收報1.62元，跌0.61%；越秀地產（0123）創52周高，見12.36元，收報12.2元，升5.54%；復銳醫療（1696）創52周高，見16.5元，收報15.72元，升5.5%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.37元，收報6.25元，升3.65%；中國通號（3969）創52周高，見2.98元，收報2.97元，升3.85%；中興通訊（0763）創52周高，見24.9元，收報24.4元，升4.72%；中國電信（0728）創52周高，見4.28元，收報4.24元，升8.44%；中移動（0941）創52周高，見60.5元，收報60.35元，升2.64%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括雙財莊（2321）低見0.4元，收報0.41元，升1.23%。

4隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.103元，收報0.103元，跌2.83%；HMVOD（8103）低見0.56元，收報0.68元，跌13.92%；麗新製衣（0191）低見1.44元，收報1.44元，跌2.7%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，東建國際（0329）收報1.29元，升65.38%；正大企業（3839）收報2.94元，升34.86%；超媒體（0072）收報1.64元，升15.49%；加達控股（1620）收報0.137元，升15.13%；揚科集團（1460）收報0.184元，升15%；中國智能交通（1900）收報0.148元，升12.98%；惠生工程（2236）收報0.395元，升12.86%；恒盛地產（0845）收報0.08元，升12.68%；寶寶樹集團（1761）收報0.36元，升12.5%；中集車輛（1839）收報5.91元，升11.51%。

下跌異動股，包括，HMVOD（8103）見52周低0.56元，收報0.68元，跌13.92%；盈滙企業（2195）收報0.083元，跌11.7%；普天通信（1720）收報0.118元，跌11.28%；大豐港（8310）收報0.086元，跌10.42%；開源控股（1215）收報0.018元，跌10%；南方通信（1617）收報0.103元，跌9.65%；亞證地產（0271）收報0.335元，跌8.22%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.22元，跌7.95%；專業旅運（1235）收報0.162元，跌7.43%；世紀集團（2113）收報0.158元，跌7.06%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.027元，跌6.9%。

 

其他報道

財政部：今年內地經濟有望總體回升

被華為起訴專利侵權 小米：就專利許可在積極談判

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升5日 見個半月高

調查顯示在華美企甚悲觀 因兩國交惡及疫情限制

台灣2月製造業PMI升至半年高 標普稱最壞時刻已經過去

內地PMI勝預期 人民幣扭轉弱勢 見3日最強

穆迪上調今明兩年內地GDP預測至5%

Wise：去年助客戶節省15億英鎊匯款費用

應用材料推新晶片製造設備 冀降行業對ASML依賴

匯控發156億永久後償或可轉換證券 股價升逾1%

財新2月製造業PMI 逾半年首次重上50 經濟進入後疫情修復期

內地2月製造業PMI升至近11年高 勝預期

恒指高開64點 科指升0.3% 碧桂園跌0.42% ASMPT升2.24%

碧桂園：楊國強因年齡原因辭任主席、執董 楊惠妍接任

港股ADR升59點 夜期高水74點 美期亞股跌 創科、百威、蔚來等業績

ASMPT全年少賺17% 第四季跌70% 料行業下半年復蘇

美減息預期降 美債息上升、倒掛擴闊 美股向下 道指跌232點

北水增持盈富 減持天齊鋰業