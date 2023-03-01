公告共分為7點回應，當中就「操縱會計」和「玩弄會計數字」的情況下，連續10年期間，每半年度的毛利率均有所增加的指控，創科指出，旗下專業工具業務Milwaukee的快速增長與創科實業的毛利率持續一致改善。毛利率由2010年的32.2%上升至2021年的 38.8%。在此期間，Milwaukee業務佔銷售額的比重由19%上升至2021年的超過50%。

此外，售後電池業務增長亦推動毛利率上升。公司指電池的毛利率甚至超越Milwaukee業務，過去6年一直以平均超過30%的速度增長。

至於Jehoshaphat Research指控，創科實業的過度資本化，使其產生極高的成本，為未來多年造成滾雪球效應，創科日後要為此成本付出龐大代價，創科回應，作為香港上市公司，創科遵循香港財務報告準則。

在此指引下，創科根據該會計指引，將遞延開發費用資本化，並按資產的預期經濟利益攤銷有關費用，有別於美國公認會計準則，後者要求將研究及開發費用支銷並列為期內成本。

此外，就Jehoshaphat Research指創科實業將當前成本撥入預付款項中，以延遲確認成本費用。創科表示，公司預付款項結餘由2021年12月的1.51億美元增加至2022年6月的3.86億美元，增加2.35億美元。主要驅動因素包括於未來3至5年內確保關鍵部件供應的押金達到1.515億美元；以及用於支持公司在越南擴建建築和設備的押金為4,900萬美元。這兩項佔預付款項增加額的90%。此預付款項根據其合約安排被重新分類為非流動。

公司表示，鑑於指控的嚴重性，出於審慎考慮，公司審核委員會已對指控進行審查，內部審計部門協助審核委員會進行審查，並已向董事會匯報結果，否認透過操縱會計手段令業績比實際看起來好。

創科今日收市後將公布2022年度業務，中午收報79.2元，升1.5%，半日成交6.42億元。

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