德勤中國發布《2023 科技、傳媒和電訊行業預測》報告，德勤引述市場報告預料中國未來5年功率半導體將以4.5%的CAGR（複合年均增長率）持續增長，今年為198億美元，明年為206億美元，直至2027年為238億美元，增長率明顯低於全球表現。相對於今年全球功率半導體市場規模預測502億美元，明年為522億美元，CAGR為20%。
德勤中國科技、傳媒和電訊行業管理諮詢合夥人陳淑嫻形容，中國在晶片發展方面未達至高速增長，仍處於追趕階段，主要受制裁問題影響，但内地科網亦正積極發展晶片技術，研發國產晶片。她認為，現階段中國自研晶片技術逐漸成熟，如應用在載人航空等高端的場景。
報告又預料，中國今年衛星規模超過800個，今年在衛星通信投資976億元，按年升13.3%，明年及後年投資額1105億元及2327億元。5G獨立組網的移動網絡運營商數量將倍增，由去年的100間增長至今年的200間。今年中國新建5G基站達85萬個，隨著基站覆蓋完善，明年新增基站降至60萬個，後年為45萬個。
談及新AI技術ChatGPT的發展，德勤中國華南區電訊、傳媒及娛樂行業主管合夥人李寶芝表示，目前ChatGPT發展初期主要應用在一些前線的生活場景，如即時傳譯，但其亦會衍生監管問題，如知識產權和私隱等。德勤中國科技、傳媒和電訊行業主管合夥人林國恩又表示，該技術可應用的領域相當廣闊，無論是B2B，還是B2C場景，其涉及各行各業的生態系統和產業鍊發展。
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