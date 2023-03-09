德勤中國科技、傳媒和電訊行業管理諮詢合夥人陳淑嫻形容，中國在晶片發展方面未達至高速增長，仍處於追趕階段，主要受制裁問題影響，但内地科網亦正積極發展晶片技術，研發國產晶片。她認為，現階段中國自研晶片技術逐漸成熟，如應用在載人航空等高端的場景。

報告又預料，中國今年衛星規模超過800個，今年在衛星通信投資976億元，按年升13.3%，明年及後年投資額1105億元及2327億元。5G獨立組網的移動網絡運營商數量將倍增，由去年的100間增長至今年的200間。今年中國新建5G基站達85萬個，隨著基站覆蓋完善，明年新增基站降至60萬個，後年為45萬個。

談及新AI技術ChatGPT的發展，德勤中國華南區電訊、傳媒及娛樂行業主管合夥人李寶芝表示，目前ChatGPT發展初期主要應用在一些前線的生活場景，如即時傳譯，但其亦會衍生監管問題，如知識產權和私隱等。德勤中國科技、傳媒和電訊行業主管合夥人林國恩又表示，該技術可應用的領域相當廣闊，無論是B2B，還是B2C場景，其涉及各行各業的生態系統和產業鍊發展。

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