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香港電訊：通關後中小企查詢企業方案急增3倍

香港電訊（6823）旗下中小企數碼支援方案受惠復常推動客量增長。香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，中港兩地通關後，數碼網絡及數碼方案查詢增加3倍，當中最多中小企查詢如何選擇合適網絡及數碼方案。

香港電訊去年為中小企客戶提供5G-enabled的固網流動通訊服務增加一倍。吳家隆表示，目前中小企數碼支援方案客戶超過10萬，每個中小企平均使用2至3個方案。

就中小企的查詢，他亦表示，復常下較多中小企查詢安裝POS機和WhatsApp Marketing方案，相信主要因政府今年再減消費券有關，能在減少人手情況下吸納生意。

香港電訊中小企支援方案包括增加宣傳方案WhatsApp Marketing，商戶可一次過WhatsApp或SMS批量發送推廣訊息給1000個客戶。而改善營運有HKT 智能POS機方案，能支付16種支付工具。另外亦有光纖寬頻、電子預售券、人力資源方案和外賣落單方案等。

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