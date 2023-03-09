單計第四季，京東收入為2954億元，按年增7.1%，符合市場預期；經調整淨利潤為77億元，按年升1.14倍，亦勝預期。

按業務劃分，京東零售錄得9299.29億元收入，按年增加259.15%；京東物流（2618）收入錄得1374.02億元，按年增加2.19倍；達達收入錄得80.3億元；包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新等新業務收入錄得217.79億元，按年大增3.57倍。

集團全年經營利潤為197億元，較去年同期大增3.8倍，非公認會計準則下經營利潤為276億元，較去年同期增1.06倍。

京東首席執行官徐雷指出，去年京東以及內地多個行業都經歷諸多挑戰，但集團仍取得穩健運營業績，且全年收入首次突破1萬億元大關，未來將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。

京東今日績前收報179.3元，升0.56%。

其他報道

中銀航空租賃受俄飛機減記影響 去年少賺96％末期息0.177美元

京東物流第四季多賺4% 全年扭虧賺3.8億人幣 不派息

太古：內地及香港零售已回近疫前水平 將加大開拓東南亞市場

香港電訊：通關後中小企查詢企業方案急增3倍

吉利汽車：已申請增設人民幣櫃台

華誼騰訊娛樂發盈警 虧損擴大 「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源

全日沽空金額177億 盈富沽空金額最多 領展排第九

港鐵去年多賺2.9% 末期息0.89元

佐丹奴：香港零售仍審慎 開新店要看業主取態

恒指收市跌125點 失守20000關 三大指數見本月最低收市價 成交、北水流入減少

恒大據報本月20日前公布部分債務重組條款

「新興市場之父」麥樸思：正大舉押注晶片股

業聚醫療擬拓中美市場及物色購併

香港人最常中伏詐騙關鍵字眼 Visa調查揭就是這個

艾德韋宣：最快第三季推品牌自營直播間業務

滬指連跌4個交易日 創板指三連跌

領展供股權首日買賣高開低走 現報約3.6元

德勤報告：中國未來5年功率半導體複合年均增長率4.5%

搶人才︱英國據報計劃放寬外勞規則 以彌補勞動力缺口

TVB：擬伙其他中國電子商貿平台發展直播帶貨

【有片：埋身擊】紐約期油處於橫行格局 料突破區間後才現單邊走勢