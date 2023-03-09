京東集團（9618）公布，去年全年非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為282億元（人民幣、下同），按年增加64.0%，勝市場預期；歸屬於普通股股東淨利潤為104億元，去年同期為淨虧損36億元。集團去年收入按年增加9.9%至10462億元，服務收入按年分別增加33.3%至1812億元。
單計第四季，京東收入為2954億元，按年增7.1%，符合市場預期；經調整淨利潤為77億元，按年升1.14倍，亦勝預期。
按業務劃分，京東零售錄得9299.29億元收入，按年增加259.15%；京東物流（2618）收入錄得1374.02億元，按年增加2.19倍；達達收入錄得80.3億元；包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新等新業務收入錄得217.79億元，按年大增3.57倍。
集團全年經營利潤為197億元，較去年同期大增3.8倍，非公認會計準則下經營利潤為276億元，較去年同期增1.06倍。
京東首席執行官徐雷指出，去年京東以及內地多個行業都經歷諸多挑戰，但集團仍取得穩健運營業績，且全年收入首次突破1萬億元大關，未來將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。
京東今日績前收報179.3元，升0.56%。
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