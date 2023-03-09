中港樓市去年持續低迷，九龍倉（0004）2022年度再為未售存貨減值撥備近60億元，為歷史高峰。主席吳天海指出，難言往後是否仍需撥備，但去年內地樓市好差，銷售額都大跌，是市場普遍的情況。在持貨貴、市場缺乏承接力時，九倉處理「壓貨」的「最穩陣方法係撥備」，覺得「無需要做假象畀股東聽，唔係呀好值錢，值幾多就值幾多，無謂隱瞞」。他亦希望市場回暖，或有機會回撥，或賣到好價錢時化成盈利。
問到近年九倉在中港投地的比較保守，截至2022年底的負債率進一步跌至3.4%，手持現金146.5億元。吳天海表示，單是本港的九龍貨倉項目已需投資數十億元，兩年前投得的山頂地皮亦要投入大額資金，已佔用手上資金一大部分。但如有合適項目，亦不排除負債率會再次回升。
不過他直言，九倉有興趣在內地投地，但想睇清楚內地市場發展。因內地去年至今雖然有好多政策支持樓市，但樓市仍因疫情、經濟而非常疲軟，加上民營內房財困亦影響市場氣氛及買家入市意欲。現時開始見到有少少改善，價格回穩，但到底「是有少少報復性反彈？定短期內的反彈已完成，定繼續落去，我哋都未知」，所以會比較審慎。
至於會否向財困民企埋手收購項目，吳天海指出，內地「好多人（財困民企）搵我哋，但正因為財困嘅經營過嘅項目，入面好可能有陷阱，未必我哋睇到，我哋要好小心」，亦「唔似政府拎出嚟新嘅項目，我哋知道係乾淨」，「與其嘗試執一啲筍貨，但唔知係咪真係咁筍，不如正正當當係政府投地，乾乾淨淨」。
至於一向是九倉「護城河」的投資物業收入，去年受累中國內地投資物業組合出現近年來首次收入倒退，下半年遭受的打擊更為嚴重，導致收入下跌11%至47.98億元，營業盈利下跌9%至32.26億元。
吳天海指出，收租樓業績近年第一次調頭下降，但今年一月第三周開始已見回暖，近六至七周趨勢亦好，但此報復性消費能否持續或持續的情況如何，以及內地消費力是否持續停留在內地，日韓等國家近期調整入境政策又會否吸走內地消費力等都需時觀察。
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