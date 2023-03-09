相對其他城市需要提出加價，甚至要由政府補貼，金澤培強調，港鐵的鐵路加物業模式，令到在鐵路營運出現虧損下，繼續維持服務，甚至仍然可以提供20億元票務優惠。集團另預算未來在更新及維修鐵路設施方面，會每年約投入150億元開支。

香港客運服務總監楊美珍指出，過境客運服務已經在2月底恢復至疫情前50%水平，3月份客量仍上升中。另在推動全國通並連繫320個內地城市的產品方面，身兼八達通非執行主席的楊美珍表示，有關服務會覆蓋內地的鐵路及巴士，並且與內地機構進行研發，料在今年上半年可以推出。金澤培補充，隨著高鐵有望到4月全面復常，目前無計劃恢復經東鐵行走的城際直通車服務。

至於地產業務，物業及國際業務總監鄧智輝表示，雖然小濠灣第一期項目流標，但是仍然計劃在今年內重新招標。連同小濠灣第一、二期，及東涌東站等項目，料今年內新推出的發展項目，可以供應4500個單位。另自從解除口罩令及通關後，港鐵商場人流顯著增加，他對後市審慎樂觀，商戶生意已有較大起色，商場出租率除少數一、兩個舖位外，已達100%。年內集團會推出大圍及港島南岸商場。

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