集團解釋，虧損主要歸因於資本市場表現疲軟；加上採用香港財務報告準則第9號「金融工具」後，保險分部總投資收益大跌13.16億元；以及美元兌人民幣匯率上升，令集團以美元計價的債券產生5.56億元匯兌損失。

期內總保費按年上升16.1%至237億元，綜合成本率降1.1個百分點至98.5%；費用率為43.3%，升1.3個百分點；賠付率為55.2%，跌2.4個百分點；承保利潤為3.29億元，按年增逾3倍。。

集團虛擬銀行業務眾安銀行，期內收入增逾1倍至2.74億元，但仍錄得虧損約4.98億元。截至12月底，眾安銀行用戶數量逾65萬，存款餘額達92億港元。

眾安在線（6060）今日收報23元，升0.88%。

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