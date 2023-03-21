moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

眾安在線去年盈轉虧 蝕14億人幣 不派末期息

眾安在線（6060）公布截至去年12月底全年業績，期內收入增6.43%至234億元，但由盈轉虧，虧損13.6億元（人民幣，下同），多於市場預期，去年同期則錄得純利11.6億元，不派末期息。

集團解釋，虧損主要歸因於資本市場表現疲軟；加上採用香港財務報告準則第9號「金融工具」後，保險分部總投資收益大跌13.16億元；以及美元兌人民幣匯率上升，令集團以美元計價的債券產生5.56億元匯兌損失。

期內總保費按年上升16.1%至237億元，綜合成本率降1.1個百分點至98.5%；費用率為43.3%，升1.3個百分點；賠付率為55.2%，跌2.4個百分點；承保利潤為3.29億元，按年增逾3倍。。

集團虛擬銀行業務眾安銀行，期內收入增逾1倍至2.74億元，但仍錄得虧損約4.98億元。截至12月底，眾安銀行用戶數量逾65萬，存款餘額達92億港元。

眾安在線（6060）今日收報23元，升0.88%。

 

其他報道

瑞信事件或影響日本長崎開賭及渡假村計劃

聯交所譴責嘉年華前主席兼執董景百孚 並發出董事不適合性聲明

全日沽空金額171億 比率降至16% 盈富沽空金額最多

貿發局范婉兒：上調全年出口增長預測機率增加   首季未反映通關

銀河聯昌將融創服務評級上調至「持有」

恒指收市升258點 「死亡交叉」僅維持半日 成交1個月最少 北水流入減少82%

恒生投資：內地經濟有望持續復蘇 A股在多個利好因素推動下追落後

香港連續13年成全球樓價最難負擔城市

英皇夥Tesla合作 旗下5物業增設充電站

貿發局：首季出口指數升9.3點至39  維持全年出口增長5%不變

滬深三大指數全日高收 滬指升0.64%

香港初創AI公司Pantheon Lab融資 獲新世界參與

LME倉庫54噸鎳變石頭 據報苦主為摩根大通

新冠3年錄5萬張保單獲賠涉額達9億元 保險投訴局去年結案89宗獲賠816萬元

中糧包裝去年多賺5.2% 末期息跌4.35%至0.11元

中國據報向部分晶片製造商提供補貼

半日沽空金額78億 盈富沽空金額最多

吉利全年多賺9%勝預期 派息0.21元

安踏去年少賺1.7% 末期息72分

中建築去年多賺17% 末期息增17.1%每股派0.24元

恒指半日升62點 成交減23% 北水第10日流入 藥明生物升6.7%