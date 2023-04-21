如果說，每日只有約1,000億成交的港股正處於淡季；那麼對於靠上市「搵飯食」的Corp Fin行家來說，現在肯定是寒冬，而且比過去三年疫情肆虐的任何時期，更寒更艱難。問問身邊尚未轉投美股、仍然留守港股的少數散戶朋友，記得年初至今有抽過那隻新股嗎？抱歉，真心一隻也說不出。來港上市的企業寥寥可數，中美就審計準則達成協議後，連中概股回流這條「水」也斷了，又豈能不靠「搲手指」度日？

「疫情期間嘅難，唔係搵生意嘅難，而是交流上嘅難。上轉大陸，做完Due D，再返落嚟香港，兩次隔離，一來一回已經無咗成個月。」Fredrick如是說。「但有得做都總好過無得做，由舊年年中開始，係你想做都無得做！」言語之間，除了感嘆，還有唏噓。「自從堆Tech股上晒市後，大型IPO已經絕跡。大行無生意，踩埋落細行做開嘅中小型股，本身競爭已經大咗，但殼價唔值錢，『啤殼』已成絕響，簡單講就係個餅細咗，但食開魚翅嘅人，都走埋嚟食餅。Regulator仲要踩多兩腳，真係成個行業都畀佢哋『搞軭晒』！」

「搞軭」新股上市的，竟然是最依賴新股上市帶來收入的監管機構？這種說法如非由行內人親身解說，也實在很難令人相信。「記唔記得早幾年『一帶一路』？當年為了執行國家任務，結果交易所好落力咁，批咗唔少東南亞公司嚟香港上市。」然而這些公司，企業質素實在不敢恭維，特別是建築股、建材股，旗下工程合同完工後，不少瞬間變成空殼，並且在短期內易主。「就係因為『啤』咗一堆空殼出嚟，Regulator為咗唔想將來再係咁，於是話要提高上市盈利門檻，結果就做成而家呢個行業冰封嘅困局。」

去年年初生效的主板上市盈收要求，最觸目的，是將企業3年累計盈利，由5,000萬元上調至8,000萬。如果未能符合盈利要求，就要市值及收入達到某水平，才算符合資格，但這些都不是新鮮事。「當初收緊上市要求，出發點係好嘅，因為唔想咁多垃圾股上到市，但當時無諗過內地疫情最終搞成咁，拖低晒啲公司盈利，收入同市值亦同步大縮水。」Fredrick無奈地說。「細公司上市當然唔駛諗，但連質素唔差嘅公司，都因為疫情達唔到門檻，就算啲老闆肯降低集資額，一樣唔達標。照咁落去，隨時要等返兩三年，等啲企業盈利返翻嚟，我哋先有飯開，但點等兩三年？可能兩三個月後，包括自己，大部分同行已經成為失業大軍。」

行業總有高低潮，淡市時炒人，好市時請人，向來是行業實況。「如果連官僚主義主導嘅政府部門，好似稅局咁，都可以喺疫情期間俾市民暫緩交稅；講求盈利嘅上市公司港交所，係咪都應該喺疫情呢啲罕有情況，暫緩實施新門檻？」這裡不禁要恥笑Fredrick「很傻很天真」，若日常工作與交易所各級職員打過交道的，豈會不知道他們「唔做唔錯」、「A字膊」的官僚程度，與政府部門實在不遑多讓？

「不過盈利門檻只係第一個打擊，中證監嘅備案，先係真正嘅重擊。」這個備案新規，早前看財經新聞好像略有印象，模糊的記憶中，大概是企業要到境外上市，要先向中證監備案，目的是防止境外上市企業洩露國家秘密，似乎是與國家安全的「政治嘢」有關，想監管的理應是去美國上市的中概股。「上市要符合國安，當然無問題，但問題係，備案究竟要備啲咩？成份上市章程？草擬緊嘅招股書？因為條規例太新，就算你直接打去問中證監，都無人話到你聽究竟要點做。」

「計劃上市，但未入表嘅，唔少都即刻縮沙，想睇其他人點備案，先再跟風去做，咁單Deal係做、定唔做落去？」新股上市，整個流程企業通常分幾期付費，前期工作先付訂金，入表再付多些少，聆訊完結又再付多些少，到成功上市再交付尾數，但若永遠只停留在首階段，這前期費用也實在難以支撐整張枱的營運。「最尷尬係入咗表，但未獲批上市嘅公司，因為要補交備案，但又唔知中證監滿唔滿意個備案，而家企咗喺中間唔上唔落，只好等候中證監發落。」要知道入表半年無進展，上市申請就會失效，屆時需要再提交財務狀況更新，即行內俗稱的「補Stub」。雖然「補Stub」馬拉松在行內司空見慣，但一日上有新規、下無詳情的情況未改變，一眾保薦人也只能原地踏步，過著生意「清零」的日子。

「咪當休息吓囉！橫掂仲有糧出。有遠見嘅管理層，應該點都會留返啲人，最起碼都要維持住個牌，唔通真係等市旺先請人？到時點請得切？」安慰說話雖然無法改變現況，但卻有撫平情緒的作用。「我已經有定心理準備，隨時要起身，只係有些少唔甘心。如果疫情係天災，係避無可避；咁呢啲新門檻、新備案、新規定，起碼有一半係人禍。監管成效未知，但行業已經被殺死。抑或呢個先係真正目的？當行業都唔再存在，仲邊需要監管？」Fredrick苦笑一聲，眼前所見的，也只能是見步行步地苟且偷安之路。

羅仕揚

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