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恒地歡迎撤辣 配合息率回落料助樓市穩定發展

新一份財政預算案今日公布全面撤辣後，恒地（0012）指，歡迎政府回應市場需求變化，相信撤銷辣招及金管局修訂物業按揭逆周期措施，可幫助市民置業換樓，帶動物業成交量增加，並可吸引更多專才來港置業，融入香港生活。集團相信，現時市場為用家主導，今年息率亦有望回落，將有助樓市長遠穩定發展。

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