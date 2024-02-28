金管局提高3,000萬元以下自用物業按揭成數上限至7成，王美鳳指，新財案配合按揭放寬可減低不同置業需求及換樓人士入市門檻，讓樓市可更具靈活彈性。鬆綁措施後，雖有物業按揭在身的換樓人士仍受限於二套房按揭限制，但阻力較大的新住宅印花稅已撤銷，加上按揭成數進一步放寬至幾近全面回復7成按揭上限，相信有助樓市復常。

另外，王美鳳續指，壓力測試在於增加供樓人士在加息期的防守力，基於加息期已見頂，未來走勢將逐步回落至中長線水平，現時暫停實施壓力測試合適。鬆綁後按揭借款人的入息要求只需符合既有的供款佔入息比率上限，即是以現時按息計，每月供款佔入息比率不超於5成。以100萬元貸款額，暫停壓測加2厘要求後，月入只需成功符合基本供款佔入息比率現上限為50%即可，月入要求減少433元或4.3%，降至9,694元。

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