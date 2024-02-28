moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

中原按揭王美鳳：按揭成數回復七成 減低入市門檻及增靈活性

財政預算案全面撤辣，中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎政府回應市場聲音及共識為樓市撤辣，讓樓市鬆綁復常發展。全面撤辣能讓觀望多時的潛在買家重拾信心，有利樓市重拾動力多元發展，相信可令疲弱的樓市連帶按市帶來新動力而回暖轉活，交投量及貸款量將可重返正常水平，樓市流轉量亦將可恢復健康水平。

金管局提高3,000萬元以下自用物業按揭成數上限至7成，王美鳳指，新財案配合按揭放寬可減低不同置業需求及換樓人士入市門檻，讓樓市可更具靈活彈性。鬆綁措施後，雖有物業按揭在身的換樓人士仍受限於二套房按揭限制，但阻力較大的新住宅印花稅已撤銷，加上按揭成數進一步放寬至幾近全面回復7成按揭上限，相信有助樓市復常。

另外，王美鳳續指，壓力測試在於增加供樓人士在加息期的防守力，基於加息期已見頂，未來走勢將逐步回落至中長線水平，現時暫停實施壓力測試合適。鬆綁後按揭借款人的入息要求只需符合既有的供款佔入息比率上限，即是以現時按息計，每月供款佔入息比率不超於5成。以100萬元貸款額，暫停壓測加2厘要求後，月入只需成功符合基本供款佔入息比率現上限為50%即可，月入要求減少433元或4.3%，降至9,694元。

其他報道

粉嶺中心撤辣後首錄成交 兩房460萬沽易手

撤辣後爾巒4房戶反價百萬放盤

撤辣後海日灣II 3房1754萬沽 買家獲160萬回贈

名日•九肚山推4房連家俬單位 周日起招標

中洲楊聰永: 星凱‧堤岸劈價三成後 擬今日上載銷售安排

恒地歡迎撤辣 配合息率回落料助樓市穩定發展

Grand YOHO 3房撤辣前998萬沽 一手業主料蝕23%

來年度小型單位租值升2.3%領大市 寫字樓獨跌

下年度潛在供應約1.5萬伙 主動推地後最低

撤辣後 將軍澳二手放盤個別反價見7%

尚．珒溋特色戶買家撻訂 料遭殺訂逾325萬

NOVO LAND業主原鬆綁蝕放 撤辣後即封盤

天晉3房雙號屋月租8.8萬 呎租55元

經絡：寬按成數上限料帶動中高價物業 暫停壓測屬適時做法

撤辣後必嘉坊即錄成交 一房520萬沽

星之谷莊錦輝：撤辣後料甩名大減 取消壓測配合減息預期

施永青：撤辣增物業流通 料下月交投急升30%

有片：睇樓手冊丨赤柱洋房屋苑SOLACE 高雅舒適

經絡：全面撤辣做法適時 料樓按市場交投將回暖

蔡志忠: 撤辣後料短期量升價穩 準買家無須過急入市

利嘉閣廖偉強：今年交投料增逾三成 樓價看升8% 

中信泰富李肇文：撤辣令市場物業需求回正軌 樓價可止跌 

萊坊王兆麒：今年利率高企 料樓市明年始反彈

仲量聯行：撤辣後住宅成交量料增15% 樓市可望軟著陸

投資者陳清白：「摩貨」料推高成交量 做價還看經濟環境

金管局即日起放鬆部分按揭貸款規定

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款