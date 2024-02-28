文章日期：2024年2月28日 17:46
政府推出人才計劃吸納專才來港，租賃需求持續強勁。中原副分區營業經理胡煥燁表示，西半山樂信臺3座低層F室，實用823方呎3房1套間隔，月租叫價3.8萬元，減價4000元或約10%，最新以3.4萬元租出，平均實用呎租41元，新租客為專才人士。
業主於2011年以1,038萬元購入單位，租金回報3.9厘。
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