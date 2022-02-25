新創建（0659）公布截至去年底止的中期純利上升161%至15.953億元，略高於上月底盈喜時公布的1.5倍，不過公司整體應佔經營溢利下降30%至23.263億元，撇除策略性投資業務，及出售或待售資產後的經常性業務應佔經營溢利，則按年升5%。
每股中期股息0.3元，較去年同期增3.45%。
公司指，純利的增長主要是由於與重新計量、減值及撥備有關的非經營虧損，由去年同期的19.044億元減少至2.887億元，以及出售非核心資產收益錄2.13億元，而對比去年同期出售非核心資產錄5070萬元虧損。應佔經營溢利則因為策略性投資業務由於未能如去年同期錄得顯著公平值收益淨額，以及於期內因部分投資確認公平值虧損淨額和預期信貸虧損撥備而錄得下降，部分業務在2021年度劃為待售或已售業，令經營溢利貢獻下降。
新創建包括道路、航空、建築和保險的核心業務，應佔經營溢利為21.415億元，下降8%，主要因為建築業務中惠記劃為待售業務，以及杭州繞城公路暫時部份禁行五類和六類貨車導致道路業務的應佔經營溢利下降。不過富通業績表現良好，協興和Goshawk貢獻穩健部分抵消影響，若撇除出售或待售資產影響則下降3%。
策略組合包括物流、設施管理、策略性投資等業務，應佔經營溢利為1.848億元，下降82%。港怡醫院營運快速提升、會展中心業務逐步恢復，以及「免稅」店節省成本及新業務措施，令設施管理業務的表現持續改善，虧損有所收窄，不過策略性投資受公平值收益和確認公平值虧損淨額和預期信貸虧損撥備以致貢獻減少。若撇除出售或待售資產及策略性投資業務的影響，策略組合的應佔經營溢利上升381%。
其他報道
傳港首家SPAC Aquila Acquisition已獲批准上市 集資23.4億
恒指收市跌134點 全周跌6.4%或1560點 創近兩年最大按周跌幅
恒指半日跌35點 匯控拖累 阿里、美團逆市升 科指見逾兩周最大升幅