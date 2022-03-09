Matthew Chamberlain指出，LME會在市況出現技術性的情況下介入，確保參與者健康地運作。他們行事是看長遠及市場穩定，而非為了短期一時之利。以昨日亞洲時段鎳價與原先行情斷裂，大漲價逾倍，不單是影響到參與者需要付出數以億計美元保證金補倉，真正的問題是令到金融市場同時面對顯著壓力。因此他們有需要採取行動讓市場舒氣，讓參與者補倉，是非功過，他相信長遠市場自有判斷。他強調，LME結算所是根據嚴謹的要求，避免有違約情況，亦令到參與者及其客戶可以如常交易。

至於內地民企青山控股傳出被逼倉，甚至乎給予建銀國際旗下公司較多時間繳納保證金，他明言不能夠就個別情況回應。他只能夠說，因應一些參與者特別的持倉，LME會和該等參與者合作，確保參與者支付保證金，並會密切監察交場情況，令到市況保持健康。他們只是行動酌情權，確保不會令行員違約，做法合理。將來在處理巨額空倉時，LME會密切監察。他不諱言，LME過往曾經向參與者諮詢過，是否應該使用較入侵性的手法處理空倉盤，但是他們始終持開放熊度聆聽市場意見，最終沒有採納到入侵性方式處事。無論如何，他們會繼續和市場討論、學習及監察持倉狀況，若市場日後願意較多入侵性手法去處理空倉，他們亦會歡迎。

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