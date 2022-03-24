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旭輝：行業走過最黑暗時光 擬將淨負債率降至30%

內房股旭輝控股（0884）主席林中今午在業績發布會上表示，內地房地產行業已走過最黑暗時光，他預期2022年內房市場呈現前低後高發展，期待6月份出現小陽春。集團因應市場發展，不會拿貴地，並著重低負債、輕土儲，並且有意增加運營性的收入佔比至30%至40%，同時爭取在8至10年時間將淨負債率降至30%。

林中更預期，內房行業可維持年開發10億平方米、15萬億元人民幣的交易量，亦可容納多家千億元級內房企業發展。在未來10至15年更將會是房託C-REITs市場的春天。他指出，最新安排每股末期息加紅股，連同中期息共值0.19元，主要考慮到要兼顧發展、股東收益、行業發展的不穩定性及評級機構看法等因素而定。此舉有助均強股本，抵禦市場變化及降低負債率，省下派息的資金，將用於回購債券。完成回購債券後，他日會考慮派特別息。

他不諱言，經過禁售期後，大股東會在公司估值被嚴重低估下，增持股份。他會看好未來5年公司進入穩定增長期，未來派息比率會維持在35%水平。

現時旭輝手上可銷售貨值達3600億元人民幣，林中並沒有正面回應今年銷售目標水平，但是他明言，會關心權益銷售的含金量、利潤、股東回報（ROE）及經濟附加值（EVA）。隨著內地六部委提出要防範化解房地產風險，行政總裁林峰形容，行業已處於黎明前黑暗，進入快速穩定期，旭輝將做好穩健經營，並且由純開發，轉為城市配套服務供應商，保障利潤水平。集團管理層更指，華北共30個在建項目中，有3個項目的合作方出現問題，但是基本已完成工商轉讓、全收本金及處理好。

首席財務官楊欣說，過去兩年來內房行業的毛利率處於下滑趨勢，但是已見各地集中購地下，預留利潤空間，業界越來越理性，更看重賺錢，而非以拿地作為目的，可望2023年度有穩定的利潤增長。至於過去半年內房債價波動，他形容已屬於非理性及偏離基本面，亦涉及不實消息傳播。但是隨著六部委發出訊息，加上內房公司主動管理，債價已趨向合理及理性。基於購併貸款額度不會記入紅線之內，旭輝會在取得平安銀行的50億元購併貸額度之外，與其他主要銀行洽商新的購併額度。

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