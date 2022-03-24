目前 JPEX 已與 Visa 取得聯繫，亦與旗下的發卡機構積極討論是次事件，以解 Visa 合作事宜所引起的誤會。事件令廣大用戶帶來諸多不便和困惑，JPEX 表示深感的抱歉。

JPEX表示，由於廣告承包商在宣傳平台有關政策方針、優惠及定位上，該合約推廣公司所發出的貼文與平台原意差距甚大，所以平台決定立即終止有關合作事宜，並主動關閉該社交媒體 Instagram 以免錯誤信息持續誤導大眾。

平台亦會在全新社交平台 Discord 增設渠道，亦會增添平台員工為廣大用戶進行平台問題相關查詢以及與用戶有更緊密的溝通。

另JPEX又指出，公司是一間澳洲註冊公司，JPEX 平台於 2019年正式營運，平台現獲得澳洲，美國及加拿大合資格金融牌照註冊公司。JPEX無論在商標顏色設計及業務類別，均與 JPX ExChange Group 有明顯分別，業務並不相同亦沒有任何合作關係，此前及往後亦不會透過該集團及其平台進行任何宣傳及活動。不過JPEX強調，公司比 JPX 更早開發區塊鏈業務及加密貨幣交易市場。

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