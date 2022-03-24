moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

ZA BANK慶祝兩周年 投保贈首3個月百萬人壽保障

新冠疫情為市民帶來種種挑戰，適逢虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）開業兩周年，集團透過ZA Insure，向新冠肺炎康復者提供零等待的投保服務。

由即日起，從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠肺炎康復者經ZA Bank App投保「ZA 人壽保」，毋須等待便可進行標準核保程序，最快3分鐘獲得保障。此外，在4月20日或之前，全新及現有用戶經ZA Bank App憑優惠碼【ZA2HBD】換領「ZA 人壽保」，更可獲贈首3個月100萬元保額的人壽保障；優惠不設限額。

該行又透露，截至去年12月底止，ZA Bank 錄逾50 萬用戶；客戶存款超過70億元，在本地虛擬銀行中擁有近三成市場份額。另貸款餘額超過25億元，按年增加約4倍，佔虛擬銀行貸款總額四成。值得留意的是，ZA Bank現時超過一半經ZA Bank App投保的用戶是九十後。

其他報道

一邊唱好一邊沽貨 高盛、瑞銀等券商據報因台積電研究報告遭台灣調查

L'OCCITANE 4326萬元購Grown Alchemist 49%股權

SOHO中國去年轉虧 蝕1.3億人幣 不派息

JPEX：廣告承包商曲解惹誤會 與Visa合作不包括中港用戶

新世界推捐贈平台愛互送  大家樂捐5萬張10元餐飲現金券

中人壽全年多賺1.3% 息0.65元 全遜預期 新業務價值跌23% 退保率升

旭輝：行業走過最黑暗時光 擬將淨負債率降至30%

俄股復市 禁沽空禁外國投資者售股 MOEX指數曾升11.7%

華潤啤酒：視乎原材料價格走勢 不排除個別地區加價

恒指收市跌208點 成交減少 北水終止連續4日流入

首季強積金爆蝕740億 強積金成員戶口縮水16000元

大型航企去信政府 籲放棄對機組人員強檢

中國商務部：冀美方盡快取消全部對華加徵關稅

Expedia：解除「禁飛令」後 離港航班搜尋量急升九成

滬指終止六連升 創板指險守2700點

攜程全年虧轉盈賺14億人幣 短途旅遊、宅假期續成復蘇關鍵

新加坡放寬多項防疫措施 撤戶外口罩令及入境限制

印度據報擱置准許本土企業在海外上市計劃

金山軟件：若沒有新遊戲版號獲批  料全年遊戲收入增兩成

吉利據報正評估俄羅斯市場前景 已暫停白俄工廠

俄央行：源於本土的公司即使從海外退市 俄交易所將保留其上市地位