新冠疫情為市民帶來種種挑戰，適逢虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）開業兩周年，集團透過ZA Insure，向新冠肺炎康復者提供零等待的投保服務。
由即日起，從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠肺炎康復者經ZA Bank App投保「ZA 人壽保」，毋須等待便可進行標準核保程序，最快3分鐘獲得保障。此外，在4月20日或之前，全新及現有用戶經ZA Bank App憑優惠碼【ZA2HBD】換領「ZA 人壽保」，更可獲贈首3個月100萬元保額的人壽保障；優惠不設限額。
該行又透露，截至去年12月底止，ZA Bank 錄逾50 萬用戶；客戶存款超過70億元，在本地虛擬銀行中擁有近三成市場份額。另貸款餘額超過25億元，按年增加約4倍，佔虛擬銀行貸款總額四成。值得留意的是，ZA Bank現時超過一半經ZA Bank App投保的用戶是九十後。
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